Архангельская область укрепляет связи с соседями по СЗФО

Издание «Регион 29» анализирует договоренности, достигнутые губернатором Поморья Александром Цыбульским на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

- В 2017 году было заключено соглашение между Поморьем и Вологодчиной. За время его действия области усилили партнёрство в сельском хозяйстве, лесной промышленности, образовании и культуре. Продолжает развиваться совместный туризм.

Хозяйствующие субъекты Архангельской области активно сотрудничают с производителями Вологодской области, обмениваясь продуктами питания.

Образовательные учреждения двух областей налаживают связи в сфере профессионального и дополнительного образования. Взаимодействие и обмен опытом в рамках Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» и отраслевых чемпионатов профессионального мастерства откроют новые возможности для выявления и поддержки талантливых и одарённых обучающихся.

План мероприятий по реализации соглашения между регионами на 2024–2028 годы включает 14 разделов и основан на предложениях обеих сторон.

Он предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на улучшение инвестиционного климата в Архангельской и Вологодской областях, поддержку взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства, поиск совместных решений в области импортозамещения, создание условий для замещения импортных товаров отечественными аналогами и развитие кооперации в этой сфере.

Также планом предусмотрены мероприятия по обмену информацией о наличии инвестиционных ниш и площадок для локализации производства и реализации совместных инвестиционных проектов.

В ближайшее время регионы планируют запустить новый туристический маршрут Котлас — Сольвычегодск — Великий Устюг, который соединит Архангельскую и Вологодскую области.

Также договор о сотрудничестве был подписан главой Поморья и с Александром Бегловым. С ним был утвержден план по дальнейшему развитию партнерских отношений между Архангельской областью и Санкт-Петербургом на ближайшие два года.



Подробная «дорожная карта» включает в себя мероприятия по дальнейшему развитию торгово-экономических и промышленных отношений, усилению взаимодействия между представителями бизнеса, в сфере молодежной политики, информационных технологий.



— Особое внимание — культуре и туризму. Учитывая историю Санкт-Петербурга и Архангельской области, интерес туристов к нашим регионам высокий. Что касается Архангельской области, в прошлом году турпоток превысил 805 тысяч человек, в этом году нацелены на миллион! — заявил Александр Цыбульский.