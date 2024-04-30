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Речной порт Архангельска приготовил подарок к юбилею города

На Буяновой пристани – продолжение благоустройства! Вместо двух территорий, разделенных ограждениями, будет свободный проход с причала на деревянный балкон над Двиной.

 Проект развития благоустройства прогулочной территории поддержал Архречпорт: работы проводятся за счет предприятия без затрат из бюджета. Это подарок речпорта к юбилею города. 

Глава Архангельска Дмитрий Морев:

 - Уверен, что архангелогородцы по достоинству оценят такое решение. Ранее мы обеспечили сквозной проход от Буяновой до Красной пристани, теперь можно будет свободно пройти с самого причала.

 Поясню, почему возник «разрыв» между двумя участками на набережной, и ступени перехода не были выполнены сразу. Во-первых, благоустройство на них проводилось в разные периоды. Во-вторых, территория причала является режимным объектом, поэтому потребовалось время на согласование проекта без ограждения. В итоге вопрос решился положительно, что в интересах горожан. Это один из многих примеров, когда благоустроенные пространства продолжают развиваться.

 

31 май 13:26 | : Политика / Экономика

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