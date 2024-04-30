Речной порт Архангельска приготовил подарок к юбилею города

На Буяновой пристани – продолжение благоустройства! Вместо двух территорий, разделенных ограждениями, будет свободный проход с причала на деревянный балкон над Двиной.



Проект развития благоустройства прогулочной территории поддержал Архречпорт: работы проводятся за счет предприятия без затрат из бюджета. Это подарок речпорта к юбилею города.

Глава Архангельска Дмитрий Морев:



- Уверен, что архангелогородцы по достоинству оценят такое решение. Ранее мы обеспечили сквозной проход от Буяновой до Красной пристани, теперь можно будет свободно пройти с самого причала.



Поясню, почему возник «разрыв» между двумя участками на набережной, и ступени перехода не были выполнены сразу. Во-первых, благоустройство на них проводилось в разные периоды. Во-вторых, территория причала является режимным объектом, поэтому потребовалось время на согласование проекта без ограждения. В итоге вопрос решился положительно, что в интересах горожан. Это один из многих примеров, когда благоустроенные пространства продолжают развиваться.