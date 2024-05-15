Архангельскому Штабу общественной поддержки «Единой России» исполнился год

Площадка, созданная для оказания всесторонней помощи северянам, подводит первые итоги работы.

В самом названии штаба (далее – ШОП) уже заложена одна из значимых функций этой партийной организации – поддержка простых людей, которые ежедневно обращаются с вопросами, нуждами, проблемами к власти, собираются здесь для дружеского общения и проведения интеллектуального досуга, находят единомышленников и встречаются с интересными спикерами и общественниками.

«Штаб объединил многих неравнодушных людей: волонтёров, активистов, общественников, у которых есть предложения по развитию своих территорий и родного края. У них появилась возможность общаться, реализовать свои идеи и проекты при поддержке партии «Единая Россия». Радует, что здесь всегда много молодёжи! Это значит, что наши дела находят у них живой отклик, - сказала руководитель штаба общественной поддержки, председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

Как сообщила руководитель ШОП, за этот год на партийной площадке проведено более 1100 мероприятий, штаб стал центром притяжения для 3500 северян. Вместе с партийцами люди включились в работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей: на базе штаба был организован сбор гуманитарной помощи, психологические консультации для бойцов и их близких.

«Встречи с экспертами, интересными людьми, значимые дела, лекции, консультации, мастер-классы, – для нас было важно найти новый формат общения, создать доступную площадку для людей разного возраста, куда можно было бы обратиться со своими вопросами и предложениями. Здесь мы получаем и обратную связь – что нужно изменить, чтобы наши планы, партийные проекты соответствовали запросам и ожиданиям жителей Поморья», - подчеркнула Екатерина Прокопьева.

Разносторонней площадкой назвал ШОП секретарь Архангельского местного отделения «Единой России», председатель городской Думы Иван Воронцов. Он отметил значимость и масштаб охвата проводимых здесь мероприятий: совещания федерального уровня, музыкальные «квартирники», дебаты, лекции, приёмы граждан.

«Самый важный результат работы штаба – он объединяет неравнодушных людей. На постоянной основе здесь собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, а с недавних пор вяжут игрушки для недоношенных малышей. Это универсальная площадка, где каждый может найти возможности для самореализации», - сказал Иван Воронцов.

Уважение и доверие со стороны людей – главное качество работы общественной организации. А если она основана Партией, значит, ответственность возрастает в разы. Так считает депутат-единоросс областного Собрания Виктор Заря. Являясь региональным координатором партпроекта «Жители МКД», парламентарий не раз встречался с северянами на площадке ШОП, совместно с профильными специалистами проводя консультации по нововведениям в сфере ЖКХ и жилищного права.

«Нужно, чтобы власть своевременно и продуктивно реагировала на заявки и предложения людей, которые они озвучивают и письменно фиксируют, приходя в штаб. Не оставляла [власть] без внимания и не затягивала решение проблем. Надо в ответах писать людям правду. Значимость партийной площадки очевидна, и хотелось бы, чтобы представители исполнительной власти, среди которых много партийцев, понимали, что через дела и неравнодушное отношение к каждой проблеме, у людей создаётся мнение о «Единой России», - особо отметил Виктор Заря.

Целевая аудитория штаба общественной поддержки разнообразна по возрасту и интересам – от детсадовцев, которые приходят сюда с родителями, до школьников и студентов, а также активных северян пожилого возраста. Площадка, созданная «Единой Россией», имеет все шансы на дальнейшее плодотворное развитие и выстраивание конструктивного взаимодействия власти и общества.