Гуманитарный конвой из Архангельска доставил в Мелитополь "буханки"

Очередным пунктом гуманитарного конвоя из Архангельска стал Мелитополь, временная столица Запорожья. Здесь бойцам несущим нелегкую службу на фронте и в тылу были переданы необходимые грузы.

Сегодня помимо выполнения задач специальной военной операции непосредственно на фронте перед российскими военными стоит задача организации эффективного функционирования структур, обеспечивающих мобилизационные мероприятия. Прежде всего – военных комиссариатов. В один из них Губернаторским центром была передано оборудование, доставленное из Архангельска.

- Благодарим Архангельскую область за оказание помощи военному комиссариату Запорожской области. А также военных комиссариатов города Мелитополя, Приазовского и Акимовского муниципальных образований. От всей души – спасибо большое! – поблагодарил представитель военного комиссариата с позывным «Рафт».

Также Губернаторский центр организовал доставку и передачу автомобиля для одного из подразделений Росгвардии, которое несет службу в новых регионах. Транспортное средство будет использовано для выполнения задач по предназначению.

И конечно, не обошлось без передачи военнослужащим одного из самых нужных на фронте транспортных средств – бортового УАЗа. Ласково называемые бойцами «буханочками»,эти машины являются на фронте поистине универсальными мастерами на все руки: подвозят людей, боеприпасы, продовольствие и снаряжение, эвакуируют раненых. За ними охотятся вражеские дроны, поэтому наши умельцы для защиты приваривают металлические сетки.

Через руководителя Губернаторского Центра Максима Арбузова представители 1430-го мотострелкового полка передали в подарок фонду «СВОи люди», который отправил эту машину, шеврон части, как знак благодарности и признательности.

- Нам передали автомобиль УАЗ, полноприводной, обваренный сеткой, которая спасает автомобиль во время попадания в него дрона-камикадзе. Я бы хотел выразить огромную благодарность от гвардейского полка 1430-го полка всем людям, которые приняли участие в передаче нам этого автомобиля, который нам очень поможет в выполнении своих боевых задач, - подчеркнул боец с позывным «Ставр», 1430-й мотострелковый полк

Машина и бойцы сразу отправились на фронт, где в районе Работино шли ожесточенные бои. Сегодня поселок полностью освобожден нашими войсками.

Напомним, что оправка 8-го гуманитарного конвоя из Поморья в Новороссию была организована Губернаторским центром Архангельской области при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и члена регионального политсовета, депутата областного Собрания Александра Фролова.



