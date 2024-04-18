Социальные контракты приходят на помощь безработным Поморья

Северяне в трудной жизненной ситуации и безработные могут воспользоваться помощью государства.

«За 4 месяца 2024 года, благодаря социальным контрактам, оказана помощь уже 2081 жителю Поморья. Наиболее популярным среди северян является социальный контракт на поиск работы. Подобных контрактов с начала текущего года заключено порядка 680», - сообщила спикер областного Собрания Екатерина Прокопьева (фракция «Единая Россия») в соцсетях.

Также в сообщении спикера говорится, что по данному виду соцконтракта можно получить государственную помощь в размере 18913 рублей (21981 рубля в районах Крайнего Севера) одноразово после заключения социального контракта и три месяца после трудоустройства. Дополнительно при необходимости оплачивается обучение до 30 тысяч рублей.

В своём послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин отметил, что приоритет на социальные контракты будет у многодетных семей, а сами социальные контракты станут доступнее. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено выделить 100 миллиардов рублей. Благополучие и достойная жизнь людей, создание возможностей для их самореализации, а также эффективная помощь государства всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, обозначены и в народной программе «Единой России».

Отметим, в отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на помощь нуждающимся гражданам, чтобы перейти на самообеспечение. Выплаты по соцконтракту должны быть использованы только по целевому назначению. Например, если гражданин заключил соцконтракт на обучение с последующим трудоустройством – это обязует его выйти на работу.