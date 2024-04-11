Поморы помогают раненным бойцам СВО

Продолжается миссия Губернаторского центра Поморья в новых регионах России. Помимо воинских частей, важный гуманитарный груз был передан в один из передовых госпиталей, куда раненных доставляют непосредственно с передовой.

С 2022 года команда Алексея Осмоловского активно помогает новым регионам. Неофициальный позывной Алексея «Помор» широко известен на Донбассе. Среди опекаемых – один из передовых военных госпиталей, который находится недалеко от линии боевого соприкосновения. Помощь волонтеров имеет большое значение не только для раненных, но и для их родных и близких.

- Забота наших врачей, которые здесь работают, забота наших командиров - это все настоящее. Здесь нет ничего надуманного, придуманного. Все настоящие! Это очень важно, и необходимо именно в Архангельске поморам это рассказывать. Я от себя и от лица ребят, которым я помогаю, скажу, что нашими поморами можно гордиться, любым. Помор – это, значит прежде всего, надежность, - уверен волонтер Алексей Осмоловский.

На этот раз в прифронтовой госпиталь при поддержке Губернаторского Центра Архангельской области доставили носилки для переноски раненных, комплекты оборудования для забора крови на анализ. А также подарки на Пасху – Светлое Христово Воскрение – куличи, изготовленные прихожанами архангельских храмов.

По словам военного хирурга Сергея Кучица, специальная военная операция по медицинскому снабжению, силам, средствам и техническим приемам является во многом передовой для военной медицины. Но помощь волонтеров очень важна и нужна.

- Любому бойцу требуется внимание. Он чувствует себя не забытым, знает, что выполняет нужное дело, бьется за свою страну, за будущее своих детей. И это конечно оказывает позитивное влияние и на психологическое состояние раненных и естественно на процесс их выздоровления, - отметил руководитель хирургической группы медицинского отряда спецназначения Сергей Кучиц

Вновь архангельским волонтерам пришлось торопиться с разгрузкой. Здесь периодически случаются прилеты дальнобойных ракет. Знак Красного креста для ВСУ мало что значит. Поэтому наши медики работают под огнем и на передовой и в ближнем тылу.

Как отметил руководитель Губернаторского Центра Архангельской области Максим Арбузов, координация деятельности волонтерских движений является важнейшей задачей. Ведь только вместе – мы сильнее. Поэтому Центр открыт для взаимодействия со всеми, кто готов бескорыстно помогать нашим бойцам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции.