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Алексей Норицын через суд вернулся в администрацию Котласа

Напомним, начальника городского хозяйства уволили с должности в конце марта этого года по представлению главы администрации Котласа Дениса Шевелы.

В вину чиновника вменялось не только плохое состояние городских улиц, но и устройство на работу родственников в подконтрольные ему подрядные организации.

Далее пришли гонения на членов его многодетной семьи – у супруги Елены начались проблемы на работе.

Между тем, по сведениям наших контрагентов на юге области, за два месяца состояние городского хозяйства стало еще хуже.

Алексей Норицын подал в суд на незаконное с его точки зрения увольнение, сопровождавшееся выговором и лишением положенных выплат.

Суд встал на его сторону.

Редакция с трепетом следит за развитием событий.

07 май 14:53 | : Политика / Скандалы

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