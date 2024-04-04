Алексей Норицын через суд вернулся в администрацию Котласа

Напомним, начальника городского хозяйства уволили с должности в конце марта этого года по представлению главы администрации Котласа Дениса Шевелы.

В вину чиновника вменялось не только плохое состояние городских улиц, но и устройство на работу родственников в подконтрольные ему подрядные организации.

Далее пришли гонения на членов его многодетной семьи – у супруги Елены начались проблемы на работе.

Между тем, по сведениям наших контрагентов на юге области, за два месяца состояние городского хозяйства стало еще хуже.

Алексей Норицын подал в суд на незаконное с его точки зрения увольнение, сопровождавшееся выговором и лишением положенных выплат.

Суд встал на его сторону.

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