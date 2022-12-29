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Городским хозяйством Котласа займется бывший архангельский чиновник

В феврале Алексей Норицын возглавит Управление городским хозяйством в городской администрации. Напомним, два года назад он был участником конкурса на замещение вакантной должности градоначальника, наши наблюдатели прочили ему победу, но был предпочтен журналистке Светлане Дейнеко.

Из биографии: Норицын Алексей Алексеевич, 10.08.1976 г.р. Образование: Архангельский государственный технический университет, 2006 г. Последнее место работы: заместитель директора департамента транспорта строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования "Город Архангельск".

По мнению наблюдателей из издания  «КОТ’News», причины такого кадрового решения руководством города вполне объяснимы, особенно на фоне недавнего провала с участием города в программе "Комфортная городская среда". Нынешнему начальнику УГХ - Евгению ЛУКИНУ, скорее всего будет предложена менее ответственная должность в подведомственных УГХ организациях.

24 январь 09:05 | : Политика

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