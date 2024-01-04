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Кто выживает многодетную семью Норицыных из Котласа?

Как мы сообщали ранее, на прошлой неделе администрация Котласа расторгла трудовой договор с начальником управления городского хозяйства Алексеем Норицыным. Ситуация не из ряда вон… если бы параллельно не начались неприятности на работе у его супруги Елены. В подоплеке происходящего пытается разобраться участник Ассоциации «Вольное дело» ИА KOT'News:

- Оригинальный способ сведения счетов придумали в ОК и ТС, чтобы в объявленный Президентом России Год семьи сделать всё, чтобы многодетная семья осталась без средств к существованию?

 Еще не успели утихнуть страсти от пятничных новостей, связанных с увольнением по ст. 278 ТК РФ с должности начальника УГХ Алексея Норицына, как снова новости и снова с пометкой «хардкор».

 Как нам сообщили в администрации, оказывается, Алексей Норицын принес копию искового заявления в суд об оспаривании примененного к нему дисциплинарного взыскания и о восстановлении на работе.

 И что бы вы думали? Почему-то тут же у его супруги Елены Норицыной, работающей в ОК и ТС не каким-нибудь большим начальником, а рядовым специалистом, сразу начались «проблемы». Совпадение?

 Кто знает. Только почему-то в отделе, где работает Елена, для нее были сразу созданы самые что ни на есть «адские» условия труда, что хоть на работу не приходи и плюсом, вероятно, чтоб «жизнь медом не казалась», навесили всяких дополнительных обязанностей.

 Полагаем лишним дальше озвучивать, сколь искусно научились создавать такие условия труда неугодным работникам в «конторе ОК и ТС» - той еще «банке с пауками». И представляете, потом Елене, как бы невзначай, руководство ОК и ТС намекнуло, мол предстоящую аттестацию сотрудников 4 апреля вы можете и не пройти (на самом деле старая схема увольнения через аттестацию), и, разумеется, совершенно случайно, переписали её характеристику на аттестацию, разумеется, в сторону ухудшения?

Не сложно догадаться, при таких-то раскладах, что потом руководство ОК и ТС просто намекнуло ей на увольнение по собственному, что она, находясь в эмоциональном напряжении и сделала. Да, да, прямо сегодня после обеда.

 Вы не поверите, с какой скоростью руководство ОК и ТС умудрилось ее уволить и рассчитать. Уже через полтора часа она была на улице с трудовой книжкой в руках. В «режиме форсаж» увольнение ей подписал лично директор предприятия Виталий Агафонов и срочно передал в кадры. Оперативно, ничего не скажешь (они бы с такой скоростью лучше аварии зимой на котельных научились устранять, с какой они людей увольняют).

 Даже гадать не будем, с чьего благословения так быстро «отработал» директор ОК и ТС Виталий Агафонов, и так всем понятно. Но факт остается фактом - многодетная семья Норицыных оказалась без средств к существованию, потому что благодаря стараниям архангельских менеджеров оба родителя стали безработными.

(на фото Елена Норицына) 

 

03 апрель 08:30 | : Политика / Скандалы

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