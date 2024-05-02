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В Поморье проводят партийный проект "Историческая память"

Впервые конкурс «Помни их имена» организовали в 2023 году по инициативе секретаря Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатора области Александра Цыбульского и партийной фракции в областном Собрании депутатов. Проект воплощало в жизнь региональное отделение Российского военно-исторического общества во главе с Сергеем Ковалёвым и региональный исполком «Единой России». Проделана масштабная работа – представлено более 100 проектов, поддержано 56, связанных с реконструкцией, установкой новых мемориалов и памятных досок погибшим землякам, в том числе погибшим в ходе специальной военной операции.

В этом году приём заявок и ответственность за их реализацию возложена на областное агентство по делам молодёжи. На поддержку инициатив  благодаря фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов выделено 20 миллионов рублей, как и в прошлом 2023-м. Максимальный размер субсидии на один проект составляет полтора миллиона рублей. 

До середины апреля 2024-го было подано 70 заявок, 52 из которых стали победителями. Девять из них направлены на установку новых объектов. Например, у 55-й школы Архангельска возведут памятник лётчику, Герою России Андрею Анощенкову, также мемориальные доски установят в память о погибших участниках специальной военной операции. 

«Важно, что в следующем году мы отметим 80-летие Великой Победы над фашизмом. Партия ставит в приоритет поддержку инициатив по созданию и ремонту памятников, связанных с Великой Отечественной войной. Не все муниципалитеты подошли к этому вопросу ответственно и серьёзно. Системно и организованно проявили себя в подаче заявок на конкурс Красноборский округ (10 заявок), Котласский район (4 заявки), Мезенский и Лешуконский округа. Есть муниципалитеты, которые сконцентрировались на одной заявке – Котлас, Северодвинск, Плесецк, где масштаб памятников и обелисков большой и требует точечных затрат сил и средств. Можно понять Новодвинск, Мирный и Коряжму, которые не подали заявок на конкурс, но у них на территориях градообразующие предприятия выделяют на содержание и установку мемориалов приличные средства, там и памятники находятся в хорошем состоянии. Но удивительно, почему Коношский район решил не принимать участия в конкурсе в этом году. Неужели там нет монументов героям ВОВ, которые нуждаются в ремонте? Призываю все муниципалитеты не только подключаться к проекту «Помни их имена», но и оказывать содействие некоммерческим организациям, которые возьмутся за эту работу. И это касается не только реализации инициатив, но и содержания отреставрированных и заново возведённых объектов», - сказал руководитель регионального партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалёв.

 

06 май 17:37 | : Политика

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