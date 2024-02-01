Единороссы Поморья поздравляют ветеранов с Днём Победы

Активисты, сторонники, члены партии, депутаты фракции «Единая Россия», руководители исполнительной и законодательной власти столицы Поморья, молодогвардейцы, общественники приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых одной из главных дат в нашей стране - Великой Победе.

Музыкальное сопровождение торжествам обеспечили два оркестра: региональный – Главного управления МЧС России и городской духовой имени В. Н. Васильева.

Для жительницы осаждённого Сталинграда, ветерана Великой отечественной войны, члена городского Совета ветеранов Валентины Котельниковой поздравление оказалось сюрпризом и очень порадовало. В этом она призналась депутату фракции «Единая Россия» областного Собрания Елене Доценко.

- Было торжественно, солнечно и морозно. Звучали прекрасные мелодии, говорилось много тёплых слов в адрес наших доблестных ветеранов. Мне рассказала Валентина Васильевна, что для неё такое поздравление стало неожиданным и волнительным. Мы получили от неё несколько наказов, и всё, что было озвучено, взяли на вооружение. Самим ветеранам, чувствуется, очень приятны такие знаки внимания и уважения особенно в преддверии Великой Победы, - сказала Елена Доценко.

Ветеран Василий Портов был растроган до слёз таким форматом поздравления. Он не смог выйти на улицу, чтобы послушать оркестр, поскольку маломобилен, но с посторонней помощью поднялся из кресла-каталки и, подойдя к окну, встал на колени на подоконник и слушал праздничные мелодии из квартиры. Как рассказал депутат-единоросс Виктор Заря, для ветеранов очень значимы такие встречи.

- Горжусь, что стал причастным к подобным торжествам. Мне не передать словами свои эмоции и ощущения, глядя на Василия Андреевича, отвоевавшего, как и другие солдаты, Победу. Мы все в долгу перед ними. Особенно приятно благодарить наших доблестных защитников Родины. Им необходимо внимание и ласка. Они этим живы, - отметил Виктор Заря.

Ветераны Юрий Юхно и Феликс Терехов тоже были взволнованы поздравлением. Принимая такие знаки внимания, Юрий Михайлович и Феликс Георгиевич вспоминали годы военного времени, искренне благодарили гостей и организаторов за праздник.

- Мы всегда на связи с нашими ветеранами, несмотря на дату в календаре. Сожалею, что нечасто получается прийти и пообщаться по-человечески. Но перед 9 мая заехать с поздравлением – обязательно! – сказал Иван Воронцов, секретарь Архангельского местного отделения «Единой России», спикер городской Думы.

Среди почётных гостей «Парада у дома ветерана» стали глава Архангельска, член Президиума регионального политсовета «Единой России» Дмитрий Морев и региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Ковалёв.



