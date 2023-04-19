Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев рассказал, каким станет проспект Победы после ремонта

Планы серьезные. Передаем слово главе Северодвинска:

- Уже в этом году начнем реконструкцию проспекта Победы на участке от улицы Кирилкина до проспекта Морской. Проект поддержал Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и поручил выделить средства на реализацию второго этапа этого большого проекта. Тем самым развязка на площади Беляева в 2024 году будет полностью завершена.

 В ближайшие время проведем конкурсные процедуры, чтобы определить подрядчика, и начнем подготовительные работы - очистку и устройство ливневой канализации. Общая стоимость реконструкции дороги - порядка 130 миллионов рублей.

03 июль 16:44 | : Политика / Экономика

Главные новости


Вселенная Баха. Токката и фуга ре-минор, BWV 565
Седьмому Arctic open быть! Во всей красе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (23)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20