Игорь Арсентьев рассказал, каким станет проспект Победы после ремонта

Планы серьезные. Передаем слово главе Северодвинска:

- Уже в этом году начнем реконструкцию проспекта Победы на участке от улицы Кирилкина до проспекта Морской. Проект поддержал Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и поручил выделить средства на реализацию второго этапа этого большого проекта. Тем самым развязка на площади Беляева в 2024 году будет полностью завершена.



В ближайшие время проведем конкурсные процедуры, чтобы определить подрядчика, и начнем подготовительные работы - очистку и устройство ливневой канализации. Общая стоимость реконструкции дороги - порядка 130 миллионов рублей.