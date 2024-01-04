Кирилл Кольцов пытался шантажировать чиновника правительства Архангельской области

Октябрьский районный суд города Архангельска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, то есть вымогательства, совершенного под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, а также иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, в целях получения имущества в особо крупном размере.

По версии следствия Кольцов К.Ю. убедил должностное лицо администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в том, что он выступает представителем группы лиц, распространивших в телеграмм-каналах негативную информацию, не соответствующую действительности, позорящую и причиняющую существенный вред правам и интересам как администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, так и должностным лицам, осуществляющим в них деятельность.

По мнению обвинения, Кольцов К.Ю. сообщил должностному лицу, что может организовать как дальнейшее размещение подобной негативной информации в телеграмм-каналах, так и пресечь размещение этой негативной информации, и потребовал от должностных лиц администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области безвозмездной передачи в фонд, возглавляемый его знакомым, денежных средств в особо крупном размере для финансирования его личной предвыборной кампании и создания соответствующего проекта, а также потребовал обеспечить выдвижение его на должность депутата Архангельского областного Собрания депутатов.

При этом, по версии следствия, в случае отказа должностных лиц администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от выполнения указанных требований, Кольцов К.Ю. высказал угрозу продолжить распространение в доступных для просмотра неограниченным кругом пользователей социальных сетях негативных сведений, порочащих честь, достоинство и подрывающих репутацию как должностных лиц, так и администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Речь идет о небезызвестном Кирилле Кольцове, пытавшемся (и не безуспещно) строить карьеру в «Молодой гвардии», часто выступая в роли политтехнолога, но скатившемся до банального шантажа. О некоторых сомнительных деяниях прошлых лет этого персонажа читайте здесь