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Кирилл Кольцов пытался шантажировать чиновника правительства Архангельской области

Октябрьский районный суд города Архангельска приступил к  рассмотрению уголовного дела в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, то есть вымогательства, совершенного под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего,  а также иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, в целях получения имущества в особо крупном размере.

По версии следствия Кольцов К.Ю. убедил должностное лицо администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в том, что он выступает представителем группы лиц, распространивших в телеграмм-каналах негативную информацию, не соответствующую действительности, позорящую и причиняющую существенный вред правам и интересам как администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, так и должностным лицам, осуществляющим в них деятельность. 

По мнению обвинения, Кольцов К.Ю. сообщил должностному лицу, что может организовать как дальнейшее размещение подобной негативной информации в телеграмм-каналах, так и пресечь размещение этой негативной информации, и потребовал от должностных лиц администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области  безвозмездной передачи в фонд, возглавляемый его знакомым, денежных средств в особо крупном размере для финансирования его личной предвыборной кампании и создания соответствующего проекта, а также потребовал обеспечить выдвижение его на должность депутата Архангельского областного Собрания депутатов. 

При этом, по версии следствия, в случае отказа должностных лиц администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от выполнения указанных требований, Кольцов К.Ю. высказал угрозу продолжить распространение в доступных для просмотра неограниченным кругом пользователей социальных сетях негативных сведений, порочащих честь, достоинство и подрывающих репутацию как должностных лиц, так и администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Речь идет о небезызвестном Кирилле Кольцове, пытавшемся (и не безуспещно) строить карьеру в «Молодой гвардии», часто выступая в роли политтехнолога, но скатившемся до банального шантажа. О некоторых сомнительных деяниях прошлых лет этого персонажа читайте здесь

 

03 апрель 17:12 | : Политика / Скандалы

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