Все жители поморской деревни получили партийные билеты

На днях все жители деревни Выползово вступили в "Единую Россию".

Селение находится в Вилегодском округе на юго-востоке Поморья. Выползово даже в летний период мало населено - не более 50 человек. Деревенские всем сердцем любят свою малую родину и не планируют её покидать. Более того, они привлекают миллионы рублей на развитие милого края.

Четыре года назад неравнодушные селяне объединились и создали ТОС с символичным названием «Любимая деревенька». За это время они установили обелиск участникам Великой Отечественной войны, возвели сцену для проведения мероприятий, построили большую беседку, заасфальтировали площадку для активных игр, организовали фотозону и принялись восстанавливать «Берёзовый парк».

Сделать только своими силами такой объём работы невозможно. Жителям во многом помогают местные предприниматели, окружная администрация и депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней. Поддержку оказывают как финансово, так и в преодолении бюрократических барьеров.

Ощущая реальную партийную помощь, жители Выползово выразили желание присоединиться к команде единороссов и создали первичное отделение «Выползовское». Секретарём избрали старосту деревни Галину Ильину. Буквально на днях люди получили долгожданные партийные билеты.

«Нам не стыдно сказать, что мы все члены «Единой России». Потому что не на словах, а на деле видим работу Партии. По всей стране в рамках народной программы «Единой России» строятся дороги, школы, детские сады, людям вовремя платят зарплату, не задерживают пенсии. Не забывают партийцы и о глубинке. Вот те же ТОСы придумали, и мы теперь можем привлечь миллионы рублей на благоустройство своей деревни», - подчеркнула Галина Ильина.

Поэтому, когда встал вопрос о членстве в «Единой России», люди сразу согласились. Они активно участвуют во всех политических событиях округа и страны. На прошедших выборах Президента РФ проголосовало 100 процентов жителей деревни. Селяне понимают, что от их голоса зависит будущее, и с гордостью выполнили свой гражданский долг.

Секретарь первички рассказала, что главные работы по преображению деревни начнутся летом. Из города приедут остальные жители, а вместе с ними и дети. Помощников прибавится.

«Мы иногда шутим, что у нас здесь как трудовой лагерь. Дети приезжают к бабушкам на лето отдохнуть, а мы тут, то беседку строим, то площадку в асфальт закатываем. С нами не заскучаешь! Но мы никого не принуждаем к работе. Ребята, обычно, сами вызываются помочь старшим», - сказала староста.

Взрослые тоже не остаются в стороне. Все понимают, что трудятся на благо общего дела, не считаясь с личным временем, занимаются общественной работой с утра до вечера.

«Очень благодарна жителям, что поддерживают все наши идеи. Вот прям земной поклон всем», - отметила Галина Ильина.

В этом году общественники запланировали продолжить благоустройство парка, на что им удалось привлечь около двух миллионов рублей.