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Александр Цыбульский: В послании Путина есть рекорд

А именно – количество сфер экономики, которые проанализировал глава государства в своем Послании к Федеральному Собранию.

Слова губернатора Архангельской области приводит издание «Регион 29»:

 — Главное, о чем сегодня говорил Владимир Владимирович — люди, в интересах которых государственная власть продолжит работу. Это миллионы жителей России во всех уголках страны: участники и ветераны СВО, работники бюджетной сферы, промышленники, студенты, школьники, пенсионеры, спортсмены, население сельских территорий — в отношении всех есть поручения, которые мы будем выполнять вместе с Правительством РФ.

 Как губернатор Архангельской области, был рад услышать, что многие инициативы нашего региона, которые мы прорабатываем с Правительством РФ, о которых докладывал Президенту, нашли отражение в Послании. Это и необходимость продления программы переселения из аварийных домов, и развитие системы профессионального образования в тесной связке с производственными предприятиями, и придание новых стимулов для прорывных решений в науке и производстве, и пересмотр подходов к сохранению объектов культурного наследия, и повышение зарплат работникам лесной отрасли, и продолжение ускоренной модернизации дорожной инфраструктуры, и старт капремонта детских садов, и продолжение капремонта школ по президентской программе.

 

29 февраль 16:12 | : Политика

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