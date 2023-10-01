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Дмитрий Морев порадовал автомобилистов списком ремонтируемых дорог

Глава Архангельска огласил долгожданный список на своей странице в ВК:

- В канун Дня автомобилиста мы традиционно подводим итоги работы по ремонту в рамках президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

 Архангельск принимает участие в нацпроекте с 2019 года. За 5 лет отремонтировано 80 объектов общей протяженностью 92 км.

 Главное изменение, которое нацпроект принес в работу с дорогами, - это комплексный подход при ремонте объектов дорожной инфраструктуры. Федеральное софинансирование позволяет не только менять асфальт проезжей части, как было до БКД, но и заниматься тротуарами, установкой бортов, дорожных знаков, павильонов ожидания.

 Сегодня губернатор Поморья Александр Цыбульский озвучил перечень объектов нацпроекта «Безопасные и качественный дороги» на 2024 год. Наши планы получили поддержку - в следующем году в программу попали 7 объектов:

пр. Ломоносова от ул. Гагарина до ул. Урицкого

ул. Красных Партизан от ул. Адмирала Кузнецова до ул. Маяковского, 53

ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичного завода

наб. Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Вологодской

ул. Попова от наб. Северной Двины до пр. Обводный канал

ул. Шубина от наб. Северной Двины до пр. Троицкого

ул. Комсомольская от наб. Северной Двины до пр. Троицкого.

 Надежное и безопасное автомобильное сообщение – условие комфортной жизни для горожан. В преддверье Дня автомобилиста желаю всем водителям – профессионалам и любителям – безаварийного движения и удачи на дорогах!


27 октябрь 15:47 | : Политика / Экономика

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