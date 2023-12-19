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Агрохолдинг "Белозорие" перешел с мазута на газ

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Александр Спиридонов принял участие в открытие газовой котельной на агрохолдинге «Белозорие».

Сегодня предприятие по производству молочной продукции существенно сократит расходы на топливо. Благодаря открытию котельной, работающей на экологичном и экономичном природном газе, компания будет и развиваться, и сдерживать цены на нужный и полезный для северян продукт – молоко. 

- По поручению Президента РФ в стране реализуется программа по газификации регионов. И очень хорошо, что в Поморье всё больше объектов переходят на природный газ. Программа исполняется чётко и в заявленные сроки, а это особенно важно для социально значимых объектов, как Молоко. Продукция холдинга пользуется большой популярностью у северян. Творог, молоко, кефир – в рационе каждого из нас. А газ достаточно экономичное топливо, что существенно поспособствует и балансу ценовой политики предприятия. Стоимость не будет расти. Отмечу также и экологичность голубого топлива, которое выделяет весьма значительное количество тепла, однако,  гораздо меньше загрязняет воздух продуктами сгорания. Сейчас программу газификации лично курирует секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, и членам Генсовета Партии есть конкретные поручения контролировать это направление народной программы в каждом регионе, - сказал Александр Спиридонов.

В соответствии с поручением главы государства от 30 октября 2022 года  догазификация регионов стала бессрочной и к 2030 году должна достигнуть 100% технически возможного уровня. 

Со значимым для АО «Молоко» и всего агрохолдинга событием коллектив и руководство предприятия поздравил первый заместитель губернатора региона, председатель правительства Алексей Алсуфьев. В церемонии  открытия принимали участие представители «Газпром межрегионгаз», «Газпром газораспределение Архангельск», «Теплогазстрой».

 

07 февраль 16:49 | : Политика / Экономика

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