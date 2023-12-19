Депутаты АрхГорДумы взяли на контроль уборку снежных завалов

В Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии. Единственный вопрос в повестке заседания – уборка Архангельска в текущий период.



Последние недели января стали настоящим испытанием для жителей города. Аномальное потепление в считанные дни превратило дороги и тротуары в снежную кашу. Из-за этого во дворах повсеместно застревали машины, а пешеходы были вынуждены искать обходные пути.



Все эти дни коммунальные службы города работали в усиленном режиме, и в кратчайший срок удалось расчистить основные дорожные артерии города. Однако ряд тротуаров долгое время оставались неубранными. Об особенностях уборки рассказал генеральный директор АО «Мезенское дорожное управление» Михаил Генин.



«В соответствии с контрактом, мы формируем на тротуарах уплотненный снежный покров. Когда происходит оттепель, то верхний слой снега отходит и под воздействием пешеходного трафика превращается в «кашицу». Мы этот снег убираем и посыпаем тротуар песком. Ночью устанавливается отрицательная температура, а на следующий день история повторяется заново.



К сожалению, такое иногда случается. Снять целиком снежный накат с тротуаров нет ни физической, ни технической возможности. Это предусмотрено действующими регламентами только при наступлении оттепели и постоянной положительной температуры», - пояснил Михаил Генин.



Депутат Архангельской городской Думы Михаил Орлов поинтересовался, есть ли технологические методы уборки тротуаров, чтобы на них не образовывалась снежная каша.



«Чтобы в таких погодных условиях исключить образование каши, необходимо содержать город в твердом покрытии. Это или комбинированная уборка или с использованием реагентов или с дополнительной ручной уборкой. Это сделать возможно, но стоимость работ с использованием реагентов дополнительно составляет около 30-50 млн рублей ежемесячно.



Если говорить про то, чтобы включить в уборку дворников, то результат будет значительно лучше, чем просто при механизированной уборке. Но здесь стоимость дополнительно составит около 15-20 млн ежемесячно. Это очень серьёзная нагрузка на городской бюджет, поэтому мы делаем всё возможное в рамках действующего технологического регламента», - рассказал Михаил Генин.



Контроль над качеством уборки осуществляет не только администрация города, но и ГИБДД совместно с прокуратурой. В большинстве случаев ограничиваются предупреждением об устранении нарушения. Но иногда выносятся и штрафные санкции. По словам Михаила Генина, за 2022-2023 зимний период на их организацию были поданы иски общей суммой порядка шести миллионов рублей.



«В текущем зимнем периоде ГИБДД устанавливают нарушения в уборке путём постоянного рейда. С начала года ими было установлено семь фактов, три из которых – за ненадлежащую уборку тротуаров. Сейчас по этим делам ведётся расследования для их дальнейшей передачи в суд. Но стоит отметить, что за последнее время количество обращений значительно снизилось», - сказал представитель прокуратуры Архангельска Юрий Орлов.



Улучшение качества уборки дорог отметил и председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Михаил Иванов. Вместе с тем он поинтересовался уборкой удалённых округов города и задействованной для этих целей техники.



«Техника одинаково представлена на всех районах и улицах, которые предусмотрены в нашем техническом задании. Но с той лишь разницей, что в местах с наиболее высоким трафиком техника убирается чаще, чем в «спальных районах». Но уборка идёт в соответствии со всеми установленными сроками. Кроме того – в каждом округе есть дежурная техника», - пояснил Михаил Генин.



Общественные территории и ряд пешеходных зон в Архангельске обслуживает муниципальное предприятие «Чистый город». Как они справлялись с уборкой во время оттепели, рассказал руководитель организации Алексей Бельков.



«В ходе этого сезона мы изменили ряд подходов к уборке, которые позволяют чистить территорию более эффективно. Например, при работе с уборочной техникой мы не используем щётку, потому что она образует тонкий слой наледи на поверхности и уплотняет слой снега.



Результаты этого подхода были отчётливо видны в ходе последней оттепели. Наши сотрудники скалывали с поверхности тротуаров не лёд, а плотный слой снега. А это получается сделать намного быстрей и качественней. Где-то и вовсе трактором удалось очистить до асфальта», - рассказал Алексей Бельков.



Другое нововведение «Чистого города» - подготовка тротуаров перед повышением температуры. Сотрудники предприятия предварительно убрали слой снега в местах соприкосновения с пешеходными переходами. Это позволило значительно сократить количество снежной каши на основных тротуарах.



«Когда человек переходит дорогу, на его обуви остаются реагенты с проезжей части. И дальше он их разносит по тротуарам, на которых это всё и оседает. В результате плотный слой снега начинает постепенно «таять».



Мы же сделали некую «буферную зону» в месте примыкания пешеходных переходов. А именно – очистили до асфальта трёхметровый участок. Люди, попадая на асфальт, интуитивно отряхивают обувь. Таким образом, большая часть реагентов остаётся на таких участках, которые мы регулярно очищаем», - поделился директор МКУ «Чистый город».



Основные прогулочные зоны в центре Архангельска и 34 моста прибирает МУП «Городское благоустройство» (руководитель - Александр Кузнецов). По каждому стратегически важному объекту предусмотрено круглосуточное дежурство. Уборка происходит преимущество специализированной техникой. В труднодоступных местах помогают навести порядок 12 дворников. Как отметили народные избранники – к работе муниципального предприятия нет особых нареканий.



Однако некоторые территории отмежеваны таким образом, что их одновременно убирает несколько организаций. Одни подрядчики убирают чётко в срок, а другие откладывают эту задачу на некоторое время. Зачастую это приводит к абсурдным ситуациям.



«В начале года на площади Павлина Виноградова были прочищены только пешеходные дорожки и территория рядом с памятником. Рядом с ними лежали сугробы снега, явно не убираемые несколько недель. Не проще ли передать это всё одному ответственному подрядчику?», - поинтересовался Михаил Иванов.



Как пояснил заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию Александр Майоров, в ряде случаев для этого необходимо преодолеть ряд бюрократических нюансов. В частности – формирование единого объекта с учётом не отмежеванной территории. Было принято решение посвятить этому вопросу отдельное заседание.



Заместитель председателя Архангельской городской Думы Владимир Хотеновский предложил проработать вопрос создание единой цифровой карты с распределением зон ответственности за уборку между различными подрядчиками.



«Надо отдать должное, что некоторые территории в городе хорошо вычищены и по ним приятно пройтись. Но в некоторых местах попросту невозможно пройти, и люди не знают к кому обращаться по этому поводу. Ведь у нас чистят город подрядчики окружных администраций, управляющие компании, МДУ и два муниципальных предприятия. Нужно потратить время, чтобы разобраться, кто за какой участок отвечает», - подчеркнул Владимир Хотеновский.



Как отметили депутаты, большая часть обращений людей связана с уборкой внутридворовых территорий. По словам депутата Архангельской городской Думы Ксении Корюкиной, ТСЖ с этой обязанностью справляются значительно лучше.



«Заметно, что возле домов обслуживаемых ТСЖ, территория прибрана более качественно. Прошу обратить на это внимание и провести дополнительную работу с управляющими компаниями», - отметила Ксения Корюкина.



В ходе комиссии об особенностях уборки территорий рассказали главы территориальных округов.



Глава округа Варавино-Фактория Сергей Богомолов:



«На текущий год на вывоз снега с внутриквартальных проездов у нас заложена одна тысяча тонн. Из техники у округа МТЗ со щеткой и фронтальный погрузчик, дополнительно заказываем уборку у подрядчиков. Следим за тем, чтобы снег равномерно вывозился со всей территории округа.



Сталкиваемся с тем, что управляющие компании складируют снег и своевременно не вывозят его. Поэтому местами приходится за них выполнять эту работу. Проблемы возникают и в связи с отсутствием у них собственной уборочной техники. Пока дождутся конца снегопада, пока договорятся с подрядчиком. Зачастую на эти процессы уходит несколько дней.



Мы со своей стороны регулярно объезжаем территорию округа и контролируем качество уборки. Стараемся оперативно решать возникающие вопросы»



Заместитель главы Ломоносовского округа – начальник отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Абрамовская:



«На территории Ломоносовского округа около 20 км внутриквартальных проездов, которые не числятся в казне, но нам приходится их чистить. С подрядчиками по уборке налажено постоянное взаимодействие и система обратной связи. Хоть ему и предоставлено право самостоятельно выбирать способ уборки, контроль над качеством проводится постоянно.



Чуть сложней обстоит ситуация внутри дворов. Их мы ежедневно мониторим, и во многих случаях есть замечания к управляющим компаниям. Некоторые ссылаются на не отмежеванные участки территорий. Мол, они убирают только территорию дома плюс один метр, а дальше не их зона ответственности. Хотя есть судебные решения, которые возлагают на управляющую компанию ответственность за уборку проезда перед домом. Поэтому стараемся отработать до конца, пока проезд не почистят.



За последние годы значительно улучшилась ситуация по взаимодействую с управляйками, и они лучше реагируют на наши требования. Тоже самое касается и владельцев зданий. Как показывает практика, большинство с пониманием относятся к этому вопросу, организуют процесс уборки и сообщают об этом»



Глава Исакогорско-Цигломенского округа Николай Боровиков:



«В нашем округе деревянные тротуары и общественные территории в основном убираются ручным способом. Все внутридворовые проезды силами подрядных организаций убираются при помощи специальной техники. Каких-то особенных проблем или сложностей по сравнению с предыдущими годами у нас нет, всё идёт в штатном режиме»



Глава округа Майская горка Андрей Попов:



«Наши скверы чистятся техникой при помощи щёток, проезды расчищают отвалами, а деревянные тротуары убираются вручную. Жалобы от людей поступают не столько на качество уборки, а скорее на то, что не убрали сию же секунду. Как правило, пока доходит жалоба, эта территория уже убрана.



Пока что мы складируем снег на территории округа, а его вывоз начнём осуществлять в марте. К тому времени основные снегопады будут завершены, и мы будем понимать, какой объём необходимо вывезти.

Но некоторые управляющие компании попросту не вывозят снег и оставляют его таять, образуя большие лужи. Проблема в том, что заставить их это сделать очень сложно. Ведь заплатить штраф за не вывоз им будет дешевле, чем заказать технику. Некоторым стараемся помогать в вывозе, но весь объём невозможно сделать»



Глава Соломбальского округа Дмитрий Попов:



«В Соломбале подрядчики для уборки внутриквартальных проездов и дворовых территорий используют различную технику. Это связано и с погодными и дорожными условиями. Потому что содержим территории не только у многоквартирных домов, но постепенно уходим и в деревянный сектор, где дороги выполнены не в асфальтном исполнении. С управляющими компаниями также выстроена работа. В целом, считаю, что дворовые проезды содержатся в удовлетворительном состоянии»



Заместитель главы Октябрьского округа – начальник отдела ЖКХ и благоустройства Дмитрий Рубцов:



«В первые дни обильного снегопада в округе чистят все внутриквартальные и дворовые проезды. У нас составлена онлайн-схема, и подрядчик каждый день отправляет участки, где была проведена уборка техникой. Мы вместе с ним смотрим, какие ещё территории необходимо убрать, и в режиме реального времени координируем их действия.



Исходя из установленных лимитов, мы понимаем, что израсходуем их задолго до наступления весны. Поэтому уже сейчас выходим на дополнительные контракты по уборке округа.



Кроме того, большую помощь в уборке оказывает МКУ «Чистый город». Было принято решение, что наш округ будет пилотным проектом по уборке со стороны муниципального учреждения. Можно смело сказать, что все переданные им объекты находятся в чистоте и существенных замечаний к ним нет»



глава Маймаксанского округа Андрей Хиле:



Исходя из специфики округа, большая часть тротуаров у нас в деревянном исполнении и они убираются исключительно ручным способом. Все остальные территории убираются силами подрядчика, и при необходимости привлекаются управляющие компании.

Вывоз снега предусмотрен лимитом 1500 тонн на весь год, включая ноябрь и декабрь. Мы рассчитываем, что этого количество должно хватить, и весной округ не окажется затопленным в воде. В любом случае, мы будем использовать максимум возможностей сейчас, чтобы комфортно пройти весенний период.



Глава Северного округа Гидаят Шукюров:



«В нашем округе расположено пять общественных территорий, и все они содержатся при помощи ручной уборки. Возможно, это не так быстро, как при механизированной очистке, но это более качественно и безопасно для всех объектов. С тротуаров стараемся своевременно скалывать лишний снег и образовавшуюся наледь.



К работе подрядчиков и Мезенского дорожного управления нет особых нареканий. И что более важно – они оперативно реагируют на наши обращения. Например, не так давно был случай, что во время уборки образовали груду снега возле частного дома. Владелец дома обратился в администрацию округа, а мы передали это соответствующей организации. Этот снег убрали за полчаса»



Подводя итоги заседания постоянной комиссии, Михаил Иванов обратил внимание на необходимость качественного содержания пешеходных переходов и подходов к детским садам, школам и иным социальным объектам.



«Сейчас фактически пройден экватор зимнего периода 2023-24. Можно отметить, что темп уборки задан хороший, но расслабляться ещё рано. От людей поступает множество жалоб на уборку тротуаров и образованию на них снежной каши и налели. Этому вопросу необходимо уделить повышенное внимание.



Считаю, что в ходе комиссии мы наметили все необходимые вектора работы и донесли информацию от жителей до глав округов и администрации города. Надеемся, что в качестве обратной связи будут реальные действия по уборке города», - подвёл итог Михаил Иванов.



