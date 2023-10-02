Депутаты АрхГорДумы предъявили претензии МДУ за состояние улиц

Состояние дорог в областной столице вызывает все больше нареканий от горожан – как говорится, не пройти и не проехать. А если пройти, то рискуешь испортить обувь тем, чем посыпают в гололед.

Это проблеме было посвящено заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Архангельской Городской Думы, куда, «на ковер», был специально приглашен генеральный директор АО «Мезенское дорожное управление» Михаил Генин. Именно эта организация отвечает за ликвидацию последствий снегопадов.

От лица возмущенных избирателей выступила депутат Ксения Корюкина:

- Вопрос уборки города от снега волнует всех жителей, в социальных сетях нам пишут очень много граждан по данной теме. Не убирают не только основные дороги, но и дороги на окраинах, островах. Образуется наледь на тротуарах, в т.ч. в центре города, обочины засыпаны снежным валом.

Интересно, что представитель подрядчика считает работу своей организации (соответственно, и свою) «удовлетворительной». Типа «работаем на пределе сил и возможностей».

Такому ответу удивился спикер городского парламента Иван Воронцов, напомнив, что и в прошлые годы работа МДУ в этом направлении подвергалась критики со стороны губернатора Цыбульского. Работать нужно так, чтобы не допускать авралов.

Иван Воронцов:

- Давайте сделаем так, чтобы в этом году все процессы проходили не в авральном режиме, а были четко регламентированы, выдержаны все процедуры. У нас сегодня в городе есть главный подрядчик, который убирает все дороги 1-й и 2-й категории, есть администрации округов со своими подрядчиками и оформленными дворниками, есть управляющие компании, есть два муниципальных предприятия с необходимой техникой и оперативными бригадами рабочих. Вопрос один, отмечу, что такого ресурса у города не было еще пять лет назад, как сделать так, чтобы проблем с уборкой дорог, оперативным вывозом снега, чисткой тротуаров и внутриквартальных проездов и дворов, не было в нашей повестке?

Парламентариями был высказан ряд и других претензий, например, касающихся уборки дворовых проездов, автобусных «карманов», круглосуточного мониторинга ситуации по городу.

По факту услышанного, депутаты постановили взять «снежную» ситуацию в городе под свой постоянный контроль.