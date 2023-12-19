Россиян осчастливят продлением льготной семейной ипотеки

Президент сделал заявление на встрече с участниками и победителями семейных конкурсов «Это у нас семейное» и «Семья года». Сегодня глава государства принимал участие во Всероссийском семейном форуме «Родные – любимые».

- Вопрос распространения механизма на вторичное жильё нужно прорабатывать и учитывать, что оформление должно быть прозрачным, исключать возможности для мошенничества, - отметил Владимир Путин.

Ранее продлить льготную ипотеку предлагала «Единая Россия». В декабре после прямой линии с Президентом РФ депутат Государственной Думы Александр Якубовский (фракция «Единая Россия») прокомментировал эту тему:

- Партия выступала за сохранение семейной ипотеки и ранее. В своих предложениях мы говорили о важности семейной ипотеки не только для семей с двумя и более детьми, но с одним ребёнком с инвалидностью. Нужно исходить из принципов адресности, когда льготная ипотека служит механизмом улучшения жилищных условий граждан, не оказывая негативного влияния на рост стоимости жилья. Чтобы больше семей могли жить в лучших условиях. В таком ключе и будем работать над программой, - заявлял федеральный парламентарий.

Забота о семьях с детьми является одним из важных пунктов народной программы "Единой России".