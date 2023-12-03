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"Ключевое направление - человек". Ваге Петросян прокомментировал прямой эфир с Президеном

Главным событием последних дней стала прямая линия и большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Более четырех часов глава государства отвечал на вопросы журналистов и простых жителей страны. Аналитики уже расставляют акценты в высказываниях лидера государства. Своим видением главных тем мы попросили поделиться вице-губернатора Архангельской области Ваге Петросяна.

Дело в том, что Президент не просто ответил на вопросы, способствуя решению конкретных проблем, но и задал ключевые тренды развития нашей страны. А поставленные задачи во многом определят вектор работы органов исполнительной власти. Именно с этой точки зрения выступление Владимира Путина было особенно интересно.

Прежде всего, глава государства отметил устойчивость российской экономики, которая, несмотря на санкционные надувания щек нашими иностранными «партнерами», продолжает развиваться. В частности, курс на импортозамещение будет продолжен. В том же самолетостроении появляются новые проекты, которые призваны масштабно вернуть в наше небо российские воздушные суда. К 2030 году планируется произвести свыше тысячи самолетов.

Внешнеполитический трек России неизменен: страна готова к диалогу с теми, кто сам настроен работать сообща. Этим во многом обусловлен поворот на Восток. Укрепление обороноспособности – еще одна актуальная задача. Причем в ее решении Архангельская область занимает одну из ключевых позиций. Оборонный комплекс Северодвинска строит не просто суперсовременные атомные субмарины, наши корабелы фактически создают морской ядерный щит России. К слову, буквально несколько дней назад глава государства побывал в Северодвинске, приняв в участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск».

Поддержка участников СВО, развитие дорожной сети, продление программы семейной ипотеки, продовольственная безопасность России, модернизация первичного звена здравоохранения – вот лишь малая часть тем, что были подняты в ходе подведения итогов 2023 года. 

- Социальная сфера приоритетна в деятельности властей всех уровней. Глава государства всегда это подчеркивал. И, безусловно, она находится в фокусе внимания губернатора Поморья Александра Цыбульского и правительства Архангельской области, - подчеркнул первый заместитель главы региона Ваге Петросян. - Архангельская область активно участвует в реализации национальных проектов, запущенных по инициативе Владимира Путина, а также в масштабных программах, среди которых, например, проект по модернизации школ. Во время прямой линии Президент говорил о развитии сферы здравоохранения, о продлении программы семейной ипотеки. Все это свидетельство того, что работа во благо человека - ключевое направление. 

15 декабрь 13:53 | : Политика

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