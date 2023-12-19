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"Единая Россия" отправляет девочек из Красноборска к Деду Морозу

Ученицы Перомогорской школы Красноборского муниципального округа Анна Пушкаревская и Василиса Смиренникова, не сговариваясь, поделились своими мечтами в письмах к Деду Морозу. 

Обе северянки пожелали увидеться с настоящим Дедушкой прямо в его владениях. И это станет возможным, благодаря доброму и нужному всем маленьким жителям Поморья конкурсу «Мечты сбываются». Идейным вдохновителем традиционного новогоднего празднества является депутат Государственной Думы от Архангельской области Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия»).

И ещё одно приятное дополнение к поездке – дети посетят родину Деда Мороза вместе со своими семьями. А ведь наступивший 2024-й объявлен нашим Президентом РФ Владимиром Путиным – Годом семьи. 

Аня и Василиса получили свои пригласительные билеты в Великий Устюг из рук главы Красноборского муниципального округа Евгения Вяткина и секретаря Красноборского местного отделения «Единой России» Елены Новицкой.

- Вы не представляете, какая была реакция у девочек, когда мы им сказали, что их мечта увидеть Деда Мороза в Великом Устюге сбылась, - рассказывает Елена Новицкая. – Сначала была пауза, а правда ли это! Ну, а потом, конечно, и слёзы радости, восторга и детский счастливый смех. Отмечу, что все дети нашего округа, чьи меты сбылись, остались довольны подарками от доброго зимнего Волшебника.  

Напомним, забота о детях из малообеспеченных семей является одним из важных пунктов народной программы "Единой России".



14 январь 12:00 | : Политика

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