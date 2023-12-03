Сергей Пивков вышел из рядов ЛДПР

Сделал это перспективный политик не спеша. Три года, как он оставил бурную политическую деятельность, разменяв мандат депутата Архангельского областного Собрания (руководитель фракции) на должность заместителя губернатора, курирующего спорт.

Пока он находится в статусе «беспартийный», но наблюдатели не исключают его скорого возвращения в родную гавань. «Родная гавань» для Сергея Анатольевича «Единая Россия» (молодежное крыло), с которой он начинал свой путь в большую политику.

Как он сам признавался в разговоре с главным редактором ИА RUSNORD, выйдя из ЕР он остановил свой выбор на ЛДПР, так как увидел в этой партии больше перспектив для карьерного роста. И на определенном этапе не прогадал.

Но времена меняются. А вот люди – гораздо реже…