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Холмогорский округ временно остался обезглавлен

Свой пост покинул Павел Волосатов, его отставку принял губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Имя преемника пока неизвестно.

Бывший сотрудник МЧС продержался на этом посту чуть меньше года. Жителям славного Холмогорского округа он запомнится водой подозрительного цвета, текущей из кранов, а также тем, что нарушил приказ губернатора не покидать рабочее место в столь напряженный момент, предпочтя поездку в Питер.

Его пример другим наука…

Прощальное слово Волосатова:

- Я выражаю всем огромную благодарность, всем доброжелателям и недовольным моей деятельностью. За такой короткий период времени я не смог распутать клубок жизненно необходимых проблем жителей Холмогорского округа. Вместе с тем для меня это был удивительный период моей работы и период моей жизни. Друзей я приобрёл больше.

08 ноябрь 08:23 | : Политика / Скандалы

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