Министр спорта Архангельской области ушел в отставку

Об этом Андрей Багрецов сообщил через соцсети.
Цитата: «Сегодня завершился очередной этап моей жизни и карьеры! Этап, связанный с работой на посту руководителя регионального спортивного ведомства. Это был сложный, но интереснейший период моей жизни. …До новых встреч!».
Напомним, что совсем недавно спортивный чиновник получил публичный разнос от губернатора региона. Александр Цыбульский поставил ему в вину «головокружение от успехов» профессиональных спортсменов, к которым Багрецов имел самое опосредованное отношение.