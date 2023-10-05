Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельском штабе "Единой России" распевали хиты Уитни Хьюстон

На базе Штаба общественной поддержки состоялся мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу. 

 Его проводила известная в Архангельской области певица, преподаватель Татьяна Ваганова. 

 В Штабе общественной поддержки на мастер-классе Татьяны Вагановой собралось порядка 12 гостей разных возрастов и, как оказалось, большинство из них – поющие люди, которые планировали получить на занятии новый опыт.

 «Качественное пение не может обходиться без трех самых важных компонентов - «трех китов», хочу с Вами этим поделиться, о чем думаете идет речь? - Все просто, - дыхание, артикуляция и слух», - отметила Татьяна в начале мастер-класса. 

 Соответственно, первые упражнения были направлены на правильное дыхание, состоящее из 4-х типов: брюшное, межреберное, ключичное и диафрагмальное. 

 Однако большинство вокалистов в основном пользуются брюшным и межреберным. Певец, который стремиться выступать профессионально обязан задействовать диафрагму правильно, тогда голос приобретает легкость, полетность, объем, не травмируя при этом голосовые связки. 

 Второй момент – дикция, артикуляция. Как показывает практика, именно этот компонент дает правильную подачу звука. Если артикуляция недостаточно правильная, то это может мешать чистоте воспроизведения мелодии, и в таких ситуациях будет страдать третий элемент- «слух». 

 Если дыхание и дикцию можно наработать за несколько занятий, то слух совсем иная история. Здесь большую роль играет природа – кто-то с ним рождается, а кто-то нет. Но есть отличная новость – его можно развить при регулярных занятиях и правильных упражнениях, направленных на тренировку интонирования.

 Во время мастер класса Татьяна постаралась уделить внимание каждому участнику, дать личные рекомендации. 

 Мероприятие посетила руководитель вокальной группы «Случайная встреча» Антонина Кофтуняк. В марте этого года она стала лауреатом первой степени в XV городском открытом конкурсе «Мамина сказка», в категории от 50 лет, в номинации вокал.

 «Вокал это такая вещь, которой нужно заниматься регулярно. Новое звучание может открыться самым неожиданным образом. Поэтому нужно петь, петь и еще раз петь. И тогда все получится», - отметила Антонина Кофтуняк.

 Также одним из гостей мероприятия стала архангелогородка Гульнара Шехонина. Она известна в столице Поморья, как организатор культурно-массовых мероприятий. Опыт вокальных выступлений имеется, однако сама Гульнара считает, что в этой жизни всегда есть чему поучиться.

 «Я пришла сюда именно из-за Татьяны. Она специалист очень высокого класса, неоднократно бывала на ее выступлениях. Получила огромное удовольствие от занятия», - рассказала Гульнара Шехонина. 

 В регионе Татьяна Ваганова известна также, как солистка группы «Лайф». Команда регулярно выступает на всех массовых мероприятиях области. Сама Татьяна рассказала, что стала петь с детства.

 «Все произошло в церкви во время таинства крещения, будучи совсем маленькой, случайно запела. И тогда батюшка сказал: «будет певицей»», - рассказала Татьяна Ваганова.

 В дальнейшем детское увлечение переросло в большой интерес – итогом стала профессиональная деятельность в этом направлении, а так же возможность вдохновлять других на личностное развитие и осуществление своих, казалось бы, невозможных целей. 

 Помимо вокала Татьяна обучает ораторскому мастерству, технике речи и работе с камерой для руководителей, спикеров и всех тех, кто желает развиваться в карьере и социальных сферах.

 Мастер-класс завершился на мажорной ноте – совместным исполнением песни – «Улыбайся».

18 октябрь 16:21 | : Политика / Культура

Главные новости


Переправа, переправа! Архангельск в предчувствии зимы
Песни без слов. Илья Бешевли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (189)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20