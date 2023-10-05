В архангельском штабе "Единой России" распевали хиты Уитни Хьюстон

На базе Штаба общественной поддержки состоялся мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу.

Его проводила известная в Архангельской области певица, преподаватель Татьяна Ваганова.

В Штабе общественной поддержки на мастер-классе Татьяны Вагановой собралось порядка 12 гостей разных возрастов и, как оказалось, большинство из них – поющие люди, которые планировали получить на занятии новый опыт.

«Качественное пение не может обходиться без трех самых важных компонентов - «трех китов», хочу с Вами этим поделиться, о чем думаете идет речь? - Все просто, - дыхание, артикуляция и слух», - отметила Татьяна в начале мастер-класса.

Соответственно, первые упражнения были направлены на правильное дыхание, состоящее из 4-х типов: брюшное, межреберное, ключичное и диафрагмальное.

Однако большинство вокалистов в основном пользуются брюшным и межреберным. Певец, который стремиться выступать профессионально обязан задействовать диафрагму правильно, тогда голос приобретает легкость, полетность, объем, не травмируя при этом голосовые связки.

Второй момент – дикция, артикуляция. Как показывает практика, именно этот компонент дает правильную подачу звука. Если артикуляция недостаточно правильная, то это может мешать чистоте воспроизведения мелодии, и в таких ситуациях будет страдать третий элемент- «слух».

Если дыхание и дикцию можно наработать за несколько занятий, то слух совсем иная история. Здесь большую роль играет природа – кто-то с ним рождается, а кто-то нет. Но есть отличная новость – его можно развить при регулярных занятиях и правильных упражнениях, направленных на тренировку интонирования.

Во время мастер класса Татьяна постаралась уделить внимание каждому участнику, дать личные рекомендации.

Мероприятие посетила руководитель вокальной группы «Случайная встреча» Антонина Кофтуняк. В марте этого года она стала лауреатом первой степени в XV городском открытом конкурсе «Мамина сказка», в категории от 50 лет, в номинации вокал.



«Вокал это такая вещь, которой нужно заниматься регулярно. Новое звучание может открыться самым неожиданным образом. Поэтому нужно петь, петь и еще раз петь. И тогда все получится», - отметила Антонина Кофтуняк.

Также одним из гостей мероприятия стала архангелогородка Гульнара Шехонина. Она известна в столице Поморья, как организатор культурно-массовых мероприятий. Опыт вокальных выступлений имеется, однако сама Гульнара считает, что в этой жизни всегда есть чему поучиться.

«Я пришла сюда именно из-за Татьяны. Она специалист очень высокого класса, неоднократно бывала на ее выступлениях. Получила огромное удовольствие от занятия», - рассказала Гульнара Шехонина.

В регионе Татьяна Ваганова известна также, как солистка группы «Лайф». Команда регулярно выступает на всех массовых мероприятиях области. Сама Татьяна рассказала, что стала петь с детства.

«Все произошло в церкви во время таинства крещения, будучи совсем маленькой, случайно запела. И тогда батюшка сказал: «будет певицей»», - рассказала Татьяна Ваганова.

В дальнейшем детское увлечение переросло в большой интерес – итогом стала профессиональная деятельность в этом направлении, а так же возможность вдохновлять других на личностное развитие и осуществление своих, казалось бы, невозможных целей.

Помимо вокала Татьяна обучает ораторскому мастерству, технике речи и работе с камерой для руководителей, спикеров и всех тех, кто желает развиваться в карьере и социальных сферах.

Мастер-класс завершился на мажорной ноте – совместным исполнением песни – «Улыбайся».