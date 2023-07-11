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Депутат Госдумы обещал архангелогородке прищучить нерадивую управляшку

В Архангельске, в Штабе общественной поддержки «Единой России» очередной прием граждан по личным вопросам провел депутат Государственной Думы Михаил Кисляков.
 
 Около года назад житель столицы Поморья Ирина Гмырина приобрела квартиру в одном из районов Архангельска. Казалось бы, мечта сбылась – отличное жилье, адекватные соседи, прекрасный вид из окна. 

Однако, ситуацию, которая сложилась, можно сравнить с покупкой червивого яблока – снаружи выглядит аппетитно, внутри все сгнило. Ирина решила сделать ремонт, и тут неожиданный «сюрприз» всплыл на поверхность. В помещении грибок.  В перекрытиях и потолке – разрушения, они были скрыты занавесом ремонта, который сделал продавец перед сделкой. 

 Ирина начала претензионную работу в отношении продавца и управляющей компании, но в этой ситуации сможет помочь только высококвалифицированная юридическая помощь. Прямо в ходе приема  Михаил Кисляков позвонил руководителю Архангельского Госюрбюро. Договорились, что помогут. Парламентарий взял вопрос на контроль до решения проблемы.



 

 

05 октябрь 12:35 | : Политика

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