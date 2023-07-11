Депутат Госдумы обещал архангелогородке прищучить нерадивую управляшку

В Архангельске, в Штабе общественной поддержки «Единой России» очередной прием граждан по личным вопросам провел депутат Государственной Думы Михаил Кисляков.



Около года назад житель столицы Поморья Ирина Гмырина приобрела квартиру в одном из районов Архангельска. Казалось бы, мечта сбылась – отличное жилье, адекватные соседи, прекрасный вид из окна.

Однако, ситуацию, которая сложилась, можно сравнить с покупкой червивого яблока – снаружи выглядит аппетитно, внутри все сгнило. Ирина решила сделать ремонт, и тут неожиданный «сюрприз» всплыл на поверхность. В помещении грибок. В перекрытиях и потолке – разрушения, они были скрыты занавесом ремонта, который сделал продавец перед сделкой.

Ирина начала претензионную работу в отношении продавца и управляющей компании, но в этой ситуации сможет помочь только высококвалифицированная юридическая помощь. Прямо в ходе приема Михаил Кисляков позвонил руководителю Архангельского Госюрбюро. Договорились, что помогут. Парламентарий взял вопрос на контроль до решения проблемы.







