Деньги решают не все. Кое-что о выборах в Архангельской области

Коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал» представили интересные данные по партийным затратам на избирательную компанию этого года.

Оказывается, политические аутсайдеры – «Коммунисты России» и «Зеленые» - не получившие ни одного мандата, ни в чем себе не отказывали в плане агитации, потратив на себя, красивых, 25 млн 250 тыс. и 6 млн 500 тыс. соответственно. Такова цена «просто поучаствовать»… чтобы помнили.

Для сравнения:

- «Единая Россия», получившая 36 депутатских мандатов в Архангельском областном Собрании, истратила из своего избирательного фонда 76 млн 300 тыс.;

- ЛДПР – 4 мандата – 21 млн 800 тыс.;

- «Справедливая Россия» - 3 мандата – 4 млн 3000 тыс.;

- КПРФ – 3 мандата – 4 млн 200 тыс.;

- «Новые люди» - 1 мандат – 10 млн 400 тыс.;

- «Родина» - 0 мандатов – 463 тыс.