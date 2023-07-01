Коммунисты Котласа разворачивают скандал вокруг выборов

Котласское отделение КПРФ выступило с заявлением о том, что при подсчете голосов якобы пропали бюллетени с избирательных участков, относящихся к 4-му одномандатному округу.

Далее по тексту:

- Причем пропажа всех бюллетеней обнаружена только на одном из трёх избирательных участков данного округа, а именно на участке № 391.

Пропажи других видов бюллетеней на данном избирательном участке зафиксировано не было.

Таким образом, на одном и том же избирательном участке выборочно пропали только бюллетени для голосования по 4-ому одномандатному округу. Там же обнаружено и самое большое из трех участков количество испорченных бюллетеней.



Это говорит о возможных фальсификациях и нарушениях, которые не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей!

Юристы КПРФ готовят соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Напомним, что в ходе избирательной кампании по выборам нового созыва Котласского горсовета партия КПРФ чуть не покинула список кандидатов по заявлению от партии «Родина», но позже была прощена ей же. Подробности читайте здесь.