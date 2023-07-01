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Коммунисты Котласа разворачивают скандал вокруг выборов

Котласское отделение КПРФ выступило с заявлением о том, что при подсчете голосов якобы пропали бюллетени с избирательных участков, относящихся к 4-му одномандатному округу.

Далее по тексту:

- Причем пропажа всех бюллетеней обнаружена только на одном из трёх избирательных участков данного округа, а именно на участке № 391. 

Пропажи других видов бюллетеней на данном избирательном участке зафиксировано не было. 

Таким образом, на одном и том же избирательном участке выборочно пропали только бюллетени для голосования по 4-ому одномандатному округу. Там же обнаружено и самое большое из трех участков количество испорченных бюллетеней.

 Это говорит о возможных фальсификациях и нарушениях, которые не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей!

Юристы КПРФ готовят соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Напомним, что в ходе избирательной кампании по выборам нового созыва Котласского горсовета партия КПРФ чуть не покинула список кандидатов по заявлению от партии «Родина», но позже была прощена ей же. Подробности читайте здесь.  

14 сентябрь 13:24 | : Политика / Скандалы

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