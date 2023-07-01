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Пиррова победа котласских коммунистов

Главная политическая новость прошедших выходных (после «прямой линии» с губернатором) – Архангельский областной суд отменил решение первой инстанции о снятии партийного списка КПРФ с выборов в Котласский городской Совет депутатов.

Напомним, претензия, выдвинутая партией «Родина», не имела политической составляющей, а касалась небрежности в оформлении документов - в протоколе второй внеочередной конференции избирательного объединения Котласское местное отделение КПРФ, предоставленном в КГТИК для выдвижения и регистрации, не было указано число зарегистрированных участников конференции. В дальнейшем выяснилось, что котласское городское отделение вообще было зарегистрировано с нарушениями в далёком 93-м, т.е. 30 лет работало полулегально.

Ну, а что вы хотели – в условиях конкурентной борьбы, политической или экономической, нужно учитывать все мелочи и не экономить на грамотных юристах.

По той ситуации областной депутат, исключённый из КПРФ за вольнодумство, Леонид Таскаев высказал буквально следующее: 

- В прошлом году из-за неспособности качественно подготовить документы с выборов сняли часть кандидатов в Северодвинский горсовет (и КПРФ получила 0 мандатов во втором по численности городе региона), в этом году - "слетел" весь "единый" партийный список в Котласский горсовет (КПРФ получит 0 мандатов по "единому" списку в третьем по численности городе региона, "тыле" шиесского противостояния). Хотя к этому моменту практически все, кто нёс шиесскую вахту и бился за победу здравого смысла, исключены под разными предлогами из КПРФ, а те, кто приписывает КПРФ победу на этом поприще, на Шиесе даже не были ни разу...

Самое забавное, что выборы в этом году и в прошлом "делали" те же люди. Просто без "врагов", на которых они годами привыкли "выезжать". Вот так, борясь с внутренним врагами, г-дам, возглавляющим список КПРФ в область, рано или поздно придётся выйти на самих себя.

Отметим, что именно «Родина», наряду с «Коммунистами России», является прямым конкурентом КПРФ в борьбе за голоса избирателей, их идеологические программы по многим пунктам совпадают. Однако коммунисты обвинили в кознях «Единую Россию», якобы «загребающую жар чужими руками». В качестве аргумента приводятся результаты выборов котласский горсовет пятилетней давности, где кандидаты от КПРФ получили 34% голосов против 18% у единороссов.

И что же получил котласский избиратель за такую поддержку «красной идеи»? Вот лишь пример с внеочередным конкурсом на оказавшееся вакантным после ареста Бральнина место главы города. По призыву первого секретаря Архангельского обкома КПРФ депутаты-коммунисты были готовы голосовать за Андрея Сергеева, на тот момент градоначальника Сольвычегодска (цитата по Гревцову: «Коммунисты Котласа, поддерживая кандидата, несут высокую ответственность за выполнение поставленных им задач, в случае его избрания»). И это несмотря на то, что данный персонаж уже тогда был замечен в пьяных покатушках и прославился драками с женщинами в питейных заведениях. Позже Сергеев был арестован по подозрению в коррупции, переведён на домашний арест и скрылся из страны. Ну, и кто теперь «несёт высокую ответственность» за сказанные главным областным коммунистом слова?

Дальше – больше. Когда с Сергеевым не вышло, котласские депутаты-коммунисты блокировались с единороссами при выборах Светланы Дейнеко, недавно ушедшей в непочётную отставку.  

Давайте рассуждать здраво – зачем «Единой России» ставить палки в колёса тем, кто всегда готов подставить плечо в решении ключевых вопросов? Тем более что следующая победа коммунистов на юге региона весьма и весьма сомнительна.

Теперь обком КПРФ поёт осанну мудрости и непредвзятости Архангельского областного суда. «Забыв» упомянуть о том, что решение принято в связи с тем, что «Родина» отозвала свой иск, пояснив, что без коммунистов выборы теряют свою остроту. Доброе волеизъявление, и ничего более. Просто пожалели вечно жалующихся.

Но рано радоваться, рано. Некоторые наблюдатели выдвинули предположение, что после выборов 10 сентября уже прокуратура может обратиться с иском об аннулировании результатов кандидатов-коммунистов по вышеназванным обстоятельствам и будет в своём праве. Вот такие юридические коллизии.

Выборы у нас проходят раз в пять лет, репутация – навсегда…

P.S. Тем временем в Сети появилась версия, что по договорённости "свыше" Котлас решили разменять на Хакассию, где губернатором – коммунист. То есть, последний «сливается», а в Котласе появляется «красный» мэр. Оставим это на совести фантазёров телеграмм-каналов…

Леонид Черток

28 август 13:49 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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