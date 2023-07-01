Архангельская область: выборы как выборы

Предварительные итоги оглашены и вряд ли кардинально изменятся – «Единая Россия» победила с подавляющим преимуществом (кроме Котласа, но это отдельный разговор).

Из стана опростоволосившейся оппозиции тут же раздались стоны (впрочем, они не стихали всю предвыборную кампанию) – «ой, что это за явка в 28%», «ДЭГ (дистанционное электронное голосование) – новый вариант политического шулерства», «единороссов привёл к победе их «паровоз» Цыбульский» и т.д. Жалуются даже на сломанные в решающий момент очки… но это для любителей посмеяться.

А как оно было на самом деле?

Перво-наперво о явке. 28% - совсем неплохой результат для выборов местного значения. Специально не веду статистику, но помню – летом 2000 года выборы в областное Собрание были признаны несостоявшимися из-за низкой явки меньше допустимых 25%, осенью с трудом натянули. Напомню, это было время реальной политической борьбы со всем спектром правых-левых, самовыдвиженцами и графой «против всех».

Тогда грешили на неудачное время для голосования – середина июня. Но, пардон, это север, ещё не искупаться, да и на огородах особой работы нет, отпускное время только начинается.

На мой взгляд, здесь другое. Сколько народу не объясняй, что он выбирает именно представителей своих интересов, к которым можно напрямую обратиться с реальными проблемами, избиратель активней идёт голосовать за главу региона и президента, до которых как до Луны. Хотя здесь результат, как правило, предопределён, но любит наш человек масштабные проекты, такова ментальность.

Коммунисты по этому поводу ворчат – «вот в наше время была явка». Ага, как же… В классе 5-6 меня за незначительную провинность поставили в воскресный день дежурить у избирательной урны в родной школе. За три часа отдать голос за блок коммунистов и беспартийных пришли от силы 5 человек, я иззевался. Зато потом газеты рассказали о мифических 80% «народной поддержки». Вот так и вырастали антисоветчики.

Теперь о ДЭГ. Опусами в соцсетях против него полгода развлекалась «левая» оппозиция и даже предлагала бойкотировать. При этом их сторонники, если судить по итоговым цифрам архангельского избиркома, не преминули воспользоваться новым удобством, не выходя из дома, ибо это плоды прогресса.

И действительно, буквально всё уходит в Интернет, это мировая тенденция – письма давно уже не пишут на бумаге, продукты всё чаще заказывают в Интернете с доставкой на дом, коммунальные счета оплачивают там же (без очереди в сберкассу), «Вайлдберисс» стал самым большим мировым гипермаркетом. Нам же на голубом (или карим) глазу предлагают вернуться к гусиному перу с чернильницей-невылевайкой.

А какое это подспорье для маломобильных граждан! Когда я об этом написал на официальном сайте архангельского КПРФ, его «окормляющий» Морозов задал ехидный вопрос – «а как же вы голосовали раньше?».

Рассказал, что вызывал на дом, году эдак в 2016-м. Дозванивался долго. Пришли аж четыре человека с одной урной (типа наблюдатели). Натоптали (за окном шёл дождь), нашумели… так себе воспоминание. А тут красота – кликнул два раза мышкой и стал дисциплинированным гражданином.

Ну, а то, что за КПРФ в Интернете проголосовали меньше, чем за «Единую Россию» и ЛДПР, пусть руководство обкома само себе скажет «спасибо» за свою же агитацию.

И за «Красное Поморье», успевшее блеснуть своей желтизной ещё до начала агитационной кампании и отвратившее от партии приличных сторонников. Однако прекратив копаться в неофициальных биографиях своих конкурентов (то самое пресловутое грязное бельё), редакторы проекта практически в каждом выпуске своей «аналитики» по округам делали акцент на доходах кандидатов-единороссов, противопоставляя «этим господам» своих «надёжных товарищей». Типа «нам бы их деньги».

Закономерный вопрос – что же не растрясли своего сенатора Некрасова, о чьих доходах не раз писал въедливый Forbes? Или расчётливый строительный магнат сознательно не стал вкладываться в заведомо проигрышное предприятие?

И коротко об остальных проигравших (как известно, автор неравнодушен к коммунистам и в целом, и в частности).

«Справедливая Россия – За правду» провела на редкость беззубую кампанию. Её местный лидер (Черненко) отметился разве бесконечными сварами в соцсетях с известным журналистом, не гнушаясь откровенным переходом на личности и благословением собственного сына на участие в СВО. При этом он же потерпел личное поражение, придя к финишу «ноздря в ноздрю» в давно прикормленном округе с новичком в политике (Иванкиным). Ну, а четыре депутата от партии в городской Думе областной столицы, скорее, личная заслуга одномандатников, что характерно для небольшого (в общероссийских масштабах) небольшого города. Такие сюрпризы случались и раньше.

ЛДПР же за прошедшее пятилетие растеряла яркие личности в своих рядах (Осицына, Арсентьев, Попов). Даже по Пивкову люди скучают. Увы, приезд нового лидера партии (Слуцкого) так и не стал знаковым событием для Архангельска, их избиратель жаждет шоу уровня Жириновского.

И тут логично перейти к «паровозам».

Не стану утверждать, что единороссов вывез Цыбульский, но его имя первым номером в партийном списке явно сыграло положительную роль.

Вспомним аналогичные выборы 2018 года, показавшиеся «Единой России» страшным сном. На то были объективные причины, тогда широко обсуждавшиеся – непопулярная в народе пенсионная реформа и самое начало «мусорного» противостояния в регионе. Но была и фигура губернатора Орлова, чей рейтинг неуклонно клонился к закату. Хотя он и не занимал видной партийной должности, но его «косяки» отбрасывали тень на дело, к которому он (по его же словам) очень серьёзно относился, перенося с себя на партию шквал критики не только в соцсетях, но и в СМИ.

А вот на Цыбульского нападают, разве что, в полубезумных телеграм-каналах. И разговоры об его отставке (возможной, в связи с переходом вверх по вертикали) часто проходят с оттенком сожаления. Не как с его предшественниками – «хуже уже не будет», а «лучше уже не будет».

Впрочем, и пять лет назад не произошло никакой катастрофы. Потерявшая депутатское большинство в АрхГорДуме, «Единая Россия», не в последнюю очередь трудами спикера Валентины Сыровой, сумела так выстроить диалог с оппонентами, что они сами, похоже, забыли об этом своём преимуществе. И нормально работали. Тем более, что скоро в город пошли такие деньги (спасибо губернатору), о которых ранее и не мечталось. Согласитесь, приятней думать над тем, как распределить, чем где взять.

И в конце про Котлас. В его горсовете единороссы снова не в большинстве. Но у условно правых, к которым можно отнести также ЛДПР и «Новых людей», численное преимущество перед откровенно левыми – КПРФ, СрЗП, «Родина». Да, будут жрать друг друга (особенно коммунисты и «родники»), годы правление Бральнина и Дейнеко сделали своё чёрное дело. Но новый вменяемый глава города может переломить ситуацию. Особенно, если в Котлас пойдут деньги, а параллельно начнётся серьёзная чистка аппарата горадминистрации и бизнес-структур, присосавшихся к бюджету.

Будем наблюдать…

Леонид Черток