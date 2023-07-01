Андрей Турчак оценил новую архангельскую мега-школу

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетил вновь открывшуюся самую большую в регионе школу №7

Директор школы-гиганта Илья Иванкин сообщил, что сегодняшний день в школе начался с поднятия Государственного флага России.

Также состоялся классный час «Разговоры о важном», которым теперь в каждой российской школе будет начинаться учебная неделя.

Вместе с Андреем Турчаком в учебное заведение приехали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Архангельска Дмитрий Морев и председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева.

В школе построен первый в области школьный бассейн с дорожками длиною в 25 метров. Он сразу же примет детвору, как только начнется отопительный сезон. Пока же вода в нем слишком прохладная для купания.

Самый большой в школе №7 и актовый зал – на 500 мест. Современное мультимедийное оборудование, которым он оснащен, позволяет организовывать концерты, показы фильмов, проводить конференции. Чтобы задействовать все его возможности, будет создан школьный театр. Илья Иванкин рассказал, что с Архангельским драмтеатром им. Ломоносова уже есть договоренность о том, что его творческий коллектив примет участие в воспитании будущих талантов.

Побывали гости также в хореографическом зале. А в кабинете физики педагог Анна Фетюкова продемонстрировала возможности нового оборудования. Школа №7 одна из первых школ, которая его получила. В крыле, где расположились классы начальной школы, а в этом году только набрано девять первых классов, занятия уже закончились и малыши разошлись по домам. Но на рабочем месте гости застали учителя начальных классов Надежду Пономареву. У нее, вчерашней выпускницы вуза, это тоже второй рабочий день в школе. Волнуясь, учитель рассказала, что начинать педагогическую карьеру в такой современной школе – настоящее удовольствие.

В школе две столовых. Отдельные залы оборудованы для учеников начальной школы и для старших классов. Примечательно, что на базе школьной решено внедрять региональный стандарт питания. Пилотный проект стартует именно в школе №7 и будет тиражироваться на образовательные организации всего региона. В чем его особенность? В том, что в школьном меню обязательно будут присутствовать блюда из продукции местных производителей.

Александр Цыбульский отметил, что современный пищеблок школы №7 в перспективе сможет выполнять функцию комбината школьного питания. Андрей Турчак поддержал инициативу, особенно одобрив научный подход к формированию рациона подрастающих северян и использование местных продуктов.

В завершение знакомства со школой и ее учениками политик поздравил и детей, и взрослых с ее открытием. Он выразил уверенность, что образовательное учреждение обаятельно будет развиваться и станет настоящим центром притяжения для архангельской детворы. А планы, такие уже надо сказать есть – администрация школы подала заявку на создание центра цифрового образования «IT-куб». По словам Ильи Иванкина, в школе появятся планетарий, различные кружки и спортивные секции.

Глава Архангельска Дмитрий Морев в свою очередь подчеркнул, что благодаря национальному проекту в Архангельске впервые за долгие годы построены две новые школы. В прошлом году, в частности, открылась школа на 860 мест в округе Варавино-Фактория, а в этом году в ней начал работу детский технопарк Кванториум. Более того, благодаря поддержке федерального правительства, партии «Единая Россия» и инициированной президентом программе по капитальному ремонту только в этом году отремонтировано и оснащено современным оборудованием восемь архангельских школ.