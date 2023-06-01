В школе №28 Архангельска открылся детский технопарк

В школе №28 округа Варавино-Фактория теперь работает детский технопарк «Кванториум». Это комплекс лабораторий, где дети осваивают практические навыки в области физики, химии, биологии, программирования, робототехники и других направлениях.

Сегодня его посетил градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев. Его впечатления:



- Наш город нуждается в современных инженерных кадрах, и их подготовку мы начинаем со школьной скамьи. Стартовали с образовательных учреждений, которые находятся не в центре города. Первый «Кванториум» уже работает на Бакарице в школе № 77, второй сейчас открыли в школе на Варавино.



В открытии технопарка приняли участие министр образования региона Олег Русинов и председатель совета директоров школ города Илья Иванкин. Они готовы помочь другим образовательным учреждениям города сформировать заявки и получить финансирование, чтобы как можно больше детей Архангельска могли посещать бесплатные дополнительные знания в «Кванториумах».



