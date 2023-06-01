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Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий впервые едет в Архангельск

Политик, заменивший Владимира Вольфовича Жириновского, приедет в столицу Поморья 6 сентября. До этого он был в Архангельской области один раз, с визитом на Соловки.

В программе Леонида Эдуардовича посещение молокозавода, объекта лесопромышленного комплекса, а также встреча с однопартийцами и душевное общение с народом в выставочном комплексе «Норд-ЭКСПО». Предполагается вечерняя прогулка по набережной Северной Двина, но здесь все зависит от погоды.

Ночевать политик будет в «Новотеле». Праздно любопытствующих просьба не собираться

01 сентябрь 15:00 | : Политика

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