Команда Фролова приняла участие в празднике соседей

Недавно такой праздник в рамках проекта "Соседи" прошел во дворе домов по ул. Выучейского, д. 14, 16.

Местом проведения мероприятия стала детская площадка ЖК «Green Park», построенная застройщиком. В программе - традиционные веселые конкурсы, настольные и активные игры для детей и взрослых, мастер-классы, аниматоры, аквагрим и воздушные шары в течение двух часов. Не обошлось и без уже полюбившегося всеми медведя Михалыча.

«Проект «Соседи» направлен на то, чтобы объединить жителей конкретного дома, чтобы люди познакомились, пообщались, нашли точки соприкосновения. Это хорошая основа для того, чтобы потом вместе решать вопросы благоустройства двора, создания новых зелёных рекреационных зон», - говорит депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

«У нашей Команды Фролова давняя традиция организации праздников во дворах на Новый год, Масленицу. Поэтому мы с удовольствием присоединились к проекту «Соседи». Уверена, что нашим горожанам интересен такой формат общения и взаимодействия. Все прекрасно провели время. Считаю, что такие праздники нужны в каждом дворе», - отметила помощник депутата областного Собрания Александра Фролова, председатель совета первичных отделений «Единой России» в Майской горке Ольга Шананина.

Пока шел праздник, волонтеры опрашивали жителей и собирали предложения по решению актуальных городских проблем. Одна из участниц мероприятия, проживает по адресу просп. Новгородский д. 32, приходит в этот двор в гости к внукам. Она пригласила команду Фролова в свой двор, на встречу с жильцами. Так что следующий адрес посещения уже определен.

Узнать больше о проекте можно в группе https://vk.com/arhsosedi29.



