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Александр Фролов продолжает традицию проводов Старого года всем районом

Для жителей округов Майская Горка и Ломоносовский команда депутата областного Собрания Александра Фролова организовала проводы Старого Нового года. Праздник собрал более тысячи человек.

 - Мы продолжаем добрую традиции организации общих праздников для жителей нашего округа, отметили Старый Новый год, авпереди ещё Масленица! Такие праздники - хорошая возможность отвлечь детей от гаджетов, активно и весело провести день на воздухе, ну а для взрослых - возможность лучше познакомиться со своими соседями, поверить, что вместе, сообща мы можем сделать нашу жизнь лучше. Главная идея наших мероприятий очень проста - объединить соседей, живущих рядом, устроить настоящий праздник для детей и их родителей. Ведь не все могут или успевают побывать на общегородских праздниках. А мы помогаем устроить праздник ничуть не хуже прямо у них во дворе, с подарками для каждого ребёнка, - отметил Александр Фролов.

 Праздничное действо «Новогодний переполох» в Майском парке собрал более 300 детишек округа Майская Горка с их родителями.  Для детворы и всех присутствующих были организованы развлечения: лазертаг, игра в снежки Юккигассен, рисование на снегу, молодецкие забавы и многое другое. С вкусными призами! Которые по традиции вручали главные герои праздника - Дед Мороз и Снегурочка.

 В организации мероприятия активную помощь оказали члены женсовета и Молодёжного Совета округа Майская Горка, сотрудники Центра «Архангел» и Соломбальского Дома детского творчества

 В Ломоносовском округе отметили Старый Новый год праздничными представлениями и фейерверком. Очень интересное представление о том, как Гринч украл новогодние подарки было показано детишкам в двух дворах: на ул. Смольном Буяне, 18 к. 1 и на ул. Тимме, 2. Очаровательная Снегурочка, внучка Деда Мороза, вместе со своими эльфами-помощниками «зажигала» в течение часа, вела конкурсы и заводила хоровод, вела «ручейки» детей к подаркам. Все веселились и не было ребёнка, который бы не был рад празднику! На каждый двор пришлось около 500 сладких подарков

 Представление во дворе дома по улице Тимме, 2 закончилось ярким праздничным фейерверком. 

 

17 январь 09:14 | : Будни

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