Архангельские мастера искусств снова выступили перед защитниками Донбасса

Поездка была организована «Молодой Гвардией Единой России», при непосредственной поддержке Агентства по делам молодежи, центра «Патриот», Архангельского колледжа культуры и искусства.

Пунктом назначения стал Северодонецк. В отличие от Луганска, где город отстраивается, и жизнь идет своим чередом, здесь чувствуется эхо войны. Разрушена инфраструктура, выбиты стекла, обожжены стены, от некоторых зданий остались остовы. То и дело пропадает связь и электричество. Но в городе продолжают жить люди. И им нужно внимание, общение и поддержка.

Поэтому молодогвардейцы из Архангельской области приняли решение организовать поездку и выступить перед жителями Северодонецка с творческими номерами в местном Доме культуры. Концертная программа «Движение к Победе» состояла из двух блоков: песни и произведения о Великой Победе, о героях сражений Великой Отечественной войны, а также современные композиции, посвященные защитникам Донбасса.

«Радостно видеть искренние глаза и эмоции жителей. Непередаваемые эмоции вызвало то, как люди восторженно приняли музыкальные номера, как дружно пели вместе с нами, чувствовалась поддержка зала, а после концерта зрители подходили к нам и делились впечатлениями, насколько зацепили и понравились стихи, песни», - поделилась руководитель Архангельского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мария Валуйских.

Для начальника службы обеспечения массовых мероприятий центра «Патриот» Алексея Карпова это вторая творческая миссия на Донбасс. Кроме душевных песен под гитару он продемонстрировал коронный номер с игрой на пиле.

«Пели песни о любви к Родине, о России, знаменитые «На безымянной высоте», «Темная ночь», «Вот солдаты идут». «Смуглянку» и «Катюшу» запевали всем залом. Зрители были очень рады, просили приехать снова. Обязательно вернемся вновь. А когда будет одержана победа, приедем уже с другими песнями и настроением. А то, что победа будет одержана - в этом там никто не сомневается», - рассказал Алексей Карпов.

Помимо этого, активисты организовали фотовыставку, посвященную событиям на Донбассе времен Великой Отечественной войны.

По завершении культурной миссии активисты подарили Дому культуры поморскую птицу счастья и пожелали скорейшего мира на донбасской земле.