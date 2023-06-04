Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев посмотрел на город свысока

Глава Архангельска поделился своими впечатлениями и фотографиями:

- Всегда мечтал увидеть город с «высотки», и сегодня эта мечта осуществилась!

 Красивый, зеленый, стройный – таким центр Архангельска выглядит с высоты 82 метров. Как на ладони одна из моих любимых благоустроенных территорий – аллея по улице Воскресенской.

 Здание строилось, когда я был маленьким, и всегда привлекало внимание. Его задумывали как архитектурную доминанту и символ города. И этот замысел удался: на многих сувенирах, в книгах и альбомах, и даже в бренд-буке администрации Архангельска изображена именно «высотка».

 Осенью 2020 года шпиль 24-этажки украсили сверкающей архитектурной подсветкой, которую мы вновь включим после завершения сезона белых ночей.

P.S. В связи с событием главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток вспоминает, как в феврале 1993 года снимал с той же точки сюжет об Архангельске для телепередачи "Туристский журнал", выходившей на телеканале "Российские университеты" (ныне НТВ):

- Разрешение на съемку с крыши режимного объекта пробил заказчик сюжета, фирма "Архангельск-тур", и очень этим гордился. Увы, в окончательный вариант не вошел ни один кадр, мы с монтажером резонно посчитали, что это будет антиреклама старинному русскому городу. И дело не только в специфической февральской погоде... на длинном фокусе внизу вылезала настоящая разруха, как будто 70 лет социализма пролетели мимо. Зато теперь... другой город. Помните это и не рефлексируйте по мелочам.


29 июнь 09:08 | : Политика

Главные новости


Июньские звезды. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Путин: «Они хотели, как в 17-ом»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (341)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20