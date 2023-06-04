Дмитрий Морев посмотрел на город свысока

Глава Архангельска поделился своими впечатлениями и фотографиями:

- Всегда мечтал увидеть город с «высотки», и сегодня эта мечта осуществилась!



Красивый, зеленый, стройный – таким центр Архангельска выглядит с высоты 82 метров. Как на ладони одна из моих любимых благоустроенных территорий – аллея по улице Воскресенской.



Здание строилось, когда я был маленьким, и всегда привлекало внимание. Его задумывали как архитектурную доминанту и символ города. И этот замысел удался: на многих сувенирах, в книгах и альбомах, и даже в бренд-буке администрации Архангельска изображена именно «высотка».



Осенью 2020 года шпиль 24-этажки украсили сверкающей архитектурной подсветкой, которую мы вновь включим после завершения сезона белых ночей.

P.S. В связи с событием главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток вспоминает, как в феврале 1993 года снимал с той же точки сюжет об Архангельске для телепередачи "Туристский журнал", выходившей на телеканале "Российские университеты" (ныне НТВ):

- Разрешение на съемку с крыши режимного объекта пробил заказчик сюжета, фирма "Архангельск-тур", и очень этим гордился. Увы, в окончательный вариант не вошел ни один кадр, мы с монтажером резонно посчитали, что это будет антиреклама старинному русскому городу. И дело не только в специфической февральской погоде... на длинном фокусе внизу вылезала настоящая разруха, как будто 70 лет социализма пролетели мимо. Зато теперь... другой город. Помните это и не рефлексируйте по мелочам.





