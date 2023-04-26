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Сенатор Новожилов провел заседание комиссии Межпарламентской Ассамблеи

24 мая в Зеленогорске прошло выездное заседание постоянной комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии при Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества Независимых Государств. Провел заседание заместитель председателя комиссии, сенатор от Архангельской области Виктор Новожилов.

В повестке дня — ряд проектов модельных законов. Среди обсужденных тем, в частности, органическое сельское хозяйство, воздействие горнодобывающей деятельности на здоровье проживающего на прилегающих территориях населения, охрана атмосферного воздуха и почв, экологический мониторинга также устойчивое развитие горных территорий для государств – участников СНГ.

После заседаний сенаторы участвовали в работе семинара «Особенности реализации экологической политики государства на местном уровне».

«Одно из главных направлений деятельности Межпарламентской Ассамблеи - разработка проектов модельных законопроектов. Подобные документы, которые служат ориентиром в развитии и сближении законодательства стран Содружества, предлагаются национальным парламентам для использования в законотворческом процессе. К настоящему времени Межпарламентской Ассамблеей принято 650 модельных законов, что подчеркивает востребованность работы парламентариев», - подчеркнул сенатор Виктор Новожилов.

25 май 10:34 | : Политика

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