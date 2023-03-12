Виктор Новожилов встал на защиту прав пчеловодов

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая заседание, отметила, что законотворческая деятельность Ассамблеи будет нарастать. По ее словам, на ближайшие три года запланировано рассмотреть 135 документов.

На заседании поддержана инициатива Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об учреждении под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что МПА СНГ, которая призвана содействовать развитию международного сотрудничества в различных областях, должна принять активное участие в процессе создания и функционирования такой организации.

Заместитель председателя постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, сенатор Виктор Новожилов выступил по проектам трех модельных законов. Представляя новую редакцию модельного закона «О доступе к экологической информации», сенатор отметил, что предлагаемая модель регулирует отношения в области обеспечения права каждого на своевременное получение достоверной экологической информации и определяет правовой режим, порядок предоставления и распространения экологической информации». Вынося на рассмотрение проект модельного закона «Об экологических фондах», парламентарий подчеркнул, что документ содержит положения о порядке их формирования и основных направлениях расходования средств данных фондов. Цель проекта модельного закона «О пчеловодстве», по словам Виктор Новожилова, унификация и развитие правовых механизмов защиты пчеловодства - одной из ключевых отраслей сельского хозяйства, играющей важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, а также сохранении биологического разнообразия.

Подводя итоги Ассамблеи, Валентина Матвиенко подчеркнула, что сессии МПА СНГ были и остаются самой эффективной формой взаимодействия парламентариев стран Содружества. По ее мнению, такие регулярные встречи жизненно необходимы. Касаясь законотворческой деятельности парламентариев стран СНГ, спикер Совета Федерации высказала мнение, что высокий темп работы говорит о востребованности площадки МПА как ключевого института Содружества для создания эталонных правовых режимов.