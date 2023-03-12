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В Архангельской области на праймериз заявляются волонтеры и бойцы СВО

Документы подали волонтер СВО, общественный деятель Андрей Аннин, участник спецоперации Максим Либер и организатор гуманитарной акции «#ВяжуСолдату», волонтер со стажем Светлана Костык. 

В Архангельской области продолжается выдвижение участников предварительного голосования «Единой России». Поборются за право представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах в сентябре этого года депутаты, общественники, врачи, строители, работники образовательных и муниципальных учреждений, а также волонтёры и участники СВО.

Андрей Олегович – предприниматель, известный в Поморье общественный деятель, секретарь Виноградовского местного отделения «Единой России», депутат муниципального Собрания Виноградовского округа и отец мобилизованного воина.

Его сына призвали в рамках частичной мобилизации. Семья не стала искать поводов для того, чтобы «откосить» от военной службы и остаться дома. Сын принял решение быть там, куда пошлет Родина. Отец это мужественное решение целиком поддержал. Сейчас его сын служит в мотострелковой бригаде.

Спустя время Андрей Аннин и сам отправился в зону СВО, чтобы отвезти гуманитарную помощь для мобилизованных земляков. Причём изначально поездка в зону СВО была связана с собственным сыном. Но уже после первой поездки он принял решение – продолжать свою миссию на постоянной основе и к настоящему времени уже четыре раз отвёз гуманитарный груз в ЛНР.

«Сегодня моему сыну достается одна посылка, как и другим ребятам, которым родные отправляют такие приветы из дома. За время поездок сына видел только два раза, целью других поездок были остальные мобилизованные северяне.

В первую поездку в ЛНР повезли для бойцов печки. Как раз надвигались холода, и ребятам необходимо было создать более комфортные условия полевой жизни. Но тогда выяснилось, что не хватает связи между бойцами и их родиной. И это главное, в чем нуждались военнослужащие», - говорит кандидат.

Теперь же Андрей Аннин возит не спецодежду, форму, а посылки из дома. Их ребята очень ждут. Специально для этого он завел отдельную банковскую карту, на которую неравнодушные северяне отправляют деньги: есть переводы по 50 рублей, есть по 1000, самый большой был в 20 тысяч рублей. Средства уходят на бензин, а также на необходимые покупки для бойцов.

Ездит в одно и то же место, где служат архангелогородцы, холмогорцы, пинежане, коряжемцы, жители Котласского, Устьянского округов, Вельского района. Примерно 25-30 посылок набирают в среднем на каждый рейс.

Также он начал публиковать посты о командировках в ЛНР на своей странице во «ВКонтакте». Многие люди поняли, что есть короткое плечо доставки весточки из дома до определенной роты. Также на страничке в соцсети он стал публиковать видеоприветы от бойцов, за что его благодарят родственники солдат.

Гуманитарные поездки продолжаются, и прямо сейчас идёт очередной сбор посылок от семей мобилизованных. Андрей Аннин своими глазами увидел, что происходит в зоне СВО, в какой поддержке нуждаются наши бойцы, и как важно выстраивать цепочку связи их с домом. И поэтому сейчас он собирается подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в заксобрание Архангельской области. Чтобы на законодательном уровне защищать интересы своих земляков так же, как наши храбрые воины защищают интересы нашей страны в зоне СВО.

У Андрея Олеговича есть большой предпринимательский опыт. Он возглавляет сельскохозяйственный производственный кооператив «Моржегорский», ранее был директором лесоперерабатывающего предприятия. Имеет опыт работы в госорганах. Был заместителем главы Виноградовского района по ЖКХ. 3 созыва избирался депутатом Архангельского областного Собрания, занимал должность председателя комитета по ЖКХ и энергетике. 

«Имею опыт и практической и законотворческой работы. Для себя определил два основных направления, которыми хотел бы заняться в качестве депутата областного Собрания. Первое, и самое насущное, это помощь ребятам-участникам СВО. У нас в Виноградовском районе уже существует целая команда, мы ее назвали «Почтальоны СВО». Мы занимаемся доставкой посылок от родных, аккумулируем и отвозим посылки из 6 районов области. Ребята будут возвращаться и им нужно будет помогать устраиваться, реабилитироваться. 

Второе, чем я занимаюсь в своем районе - это развитие сельских территорий. Санкции предоставили уникальную возможность, обратиться к глубинке, вернуть статус главного производителя сельскохозяйственной, животноводческой продукции, обеспечивающей страну. Она должна стать привлекательной для проживания, получения образовательных, медицинских услуг, ведения бизнеса. Если я пройду этап предварительного голосования и выборы займусь работой на пользу Виноградовского и Холмогорского районов», - поделился кандидат.

Подала документы для участия в предварительном голосовании Светлана Костык - инициатор акции #ВяжуСолдату. С 2017 года Светлана участвует в общественной деятельности. За ее плечами мероприятия для трудных подростков, для пожилых и инвалидов. Светлана хочет попробовать свои силы в Архангельской городской Думе по Октябрьскому округу и в областном Собрании по 9 округу. Это территория части Северодвинска.

Когда была объявлена мобилизация и стало понятно, что солдатам и их семьям нужна помощь, она организовала обучение для всех желающих в клубе исторической реконструкции «Рыкарь», членом которого является. Светлана занялась сбором пряжи и обучением для тех, кто хочет этому научиться.  Ей удалось собрать вокруг себя многие общественные и ветеранские организации, стройотряды, семьи мобилизованных. Сейчас акция охватывает порядка 100 человек. Готовые изделия отправляют на передовую. Это порядка 700 изделий в месяц. Хотя непосредственно семью женщины мобилизация не коснулась, она воспринимает ребят, которые сейчас защищают интересы России, как своих.

«Цель акции не только помочь солдатам, но и занять женщин, жен, матерей, которые ждут своих мужей, сыновей, переживают. Общее занятие, личный вклад в скорейшую победу, чувство нужности помогает снизить уровень тревожности, особенно это актуально для старшего поколения. Ведь на фоне беспокойства могут начать развиваться заболевания», - рассказала Светлана. 

Она получила высокую оценку своей деятельности на высшем партийном уровне. В декабре Дмитрий Медведев наградил волонтера благодарственным письмом «за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих – участников специальной военной операции».

Совместно с мужем они создали клуб реконструкции. Тренера клуба вот уже 25 лет учат детей и взрослых оружейному единоборству и самозащите. За это время воспитали 17 Чемпионов Мира и 50 Чемпионов России по различным направлениям исторического фехтования. Проводят фестивали исторической реконструкции, мастер-классы по древним ремёслам Русского Севера, детские школы выживания в лесу.

Их миссия - патриотическое и историческое просвещение северян и молодежи. Мероприятия «Рыкаря» из года в год вызывают интерес у жителей Поморья. Позволяют в прямом смысле прикоснуться к истории. Не по учебникам, а воочию увидеть, как жили наши предки, попробовать смастерить что-то своими руками.  Такой интерактивный формат обучения интересен и школьникам и взрослым. Светлана находит время и на воспитание 4 дочерей.

«В законодательных органах важно представительство некоммерческих организаций. Это те организации, которые помогают всем нуждающимся и бойцам СВО и их семьям, инвалидам, пенсионерам, детям, сиротам. Мы работаем с этими людьми, знаем их чаяния и проблемы, можем представлять их интересы в органах власти. В НКО чаще всего работают люди-большие энтузиасты, которые живут ради того, чтобы помогать другим, творить добро. НКО решают социальные проблемы, адресные запросы, которые государство не может оперативно решить. 

Но и самим организациям тоже нужна помощь. Так, очень остро для них встает вопрос с помещением, оплатой коммунальных платежей. Есть проблема  неравномерной загруженности и отсутствия равных ресурсов у бюджетных организаций и НКО, которые, по сути, занимаются одним и тем же. Возможно, необходимо перераспределить либо ресурсы, либо уровень нагрузки. 

Поэтому, если мне окажут доверие, я хочу усилить направление работы с некоммерческим сектором. Стать связующим мостиком между властью, НКО и социально незащищенными гражданами», - поделилась Светлана.

Еще один участник предварительного голосования, сторонник «Единой России» – Максим Либер. Новое лицо в политике. Молодому человеку – 32 года. Совсем недавно он вернулся из зоны спецоперации. До участия в СВО – индивидуальный предприниматель в сфере строительства. Когда было объявлено о начале спецоперации, Максим принял решение стать добровольцем и отправился защищать страну. Прошел подготовку в Российском университете спецназа. Он подал документы, чтобы баллотироваться в Архангельскую городскую Думу по Октябрьскому округу.

7 лет играл в хоккей с мячом за молодежную команду спортивного клуба «Водник», занимался боксом в Школе Олимпийского резерва.  

«Я иду на предварительное голосование, чтобы помогать людям. Я и в зону СВО ехал, чтобы помочь, защитить свою страну. В первую очередь, будучи депутатом, хочу быть полезным ребятам, которые вернуться из Украины домой. Вернувшись с передовой, столкнувшись там с проблемами солдат «лицом к лицу»,  хочу навести порядок. Думаю, мой опыт пригодится в органах власти. Побывав в «горячих точках», чувствую себя другим человеком, я стал более серьезным, внимательным, обращаю внимание на детали и прежде всего, думаю не о себе, а о своих близких, товарищах, которые рядом.

Еще, так как я долгое время занимался спортом, могу отметить, что в городе не хватает современных спортивных площадок и секций. Хочу поработать и в этом направлении», - пояснил Максим.    

13 апрель 11:31 | : Политика

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