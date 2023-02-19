С Зарей впереди. Команда специалистов ЖКХ идет на праймериз

Команда специалистов из сферы ЖКХ, во главе с председателем профильного комитета в Архангельском областном Собрании депутатов Виктором Зарей, подали документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Виктор Заря – один из самых опытных политиков в регионе. Действующий депутат Архангельского областного Собрания и это его основная деятельность. Является депутатом второй созыв. Возглавляет комиссию по жилищной политике и коммунальному хозяйству. Координирует парт проекта «Жители многоквартирных домов». Курирует проблемы ЖКХ, капремонта, жилфонда и работу управляющих компаний.

«Самое важное, что необходимо решить региональной власти и заксобранию – это переселение из аварийного жилья. Это самая наболевшая проблема, которая волнует практически каждого жителя Архангельска и области. Необходимо доработать следующую программу переселения и контролировать сроки и качество выполненных работ застройщиками. Продолжим проект Формирование комфортной городской среды, который зарекомендовал себя среди населения. Еще один партийный проект, которым вплотную займемся, это «Чистая вода». Проблему загрязнения Северной Двины услышали на уровне Совета Федерации, в следующие 5 лет будут выделены большие средства на ее очистку», - говорит Виктор Заря.

Депутат окончил педагогический техникум и минскую школу милиции. В течение 25 лет Виктор Заря работал в органах внутренних дел и был награжден за безупречную службу.

После службы в ОВД организовал первый профессиональный спортивно-оздоровительный центр по аэробике и гимнастике «Афродита», где выступил тренером. 28 лет возглавлял компанию «Троян», которая занималась арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Парламентарий занимается творчеством и спортом. Выступает в вокально-инструментальном ансамбле «Зеркало» на площадках города и области. Держит себя в хорошей спортивной форме, занимается в тренажерном зале.

Виктор Заря идет на выборы не один, а с командой молодых, но опытных управленцев, которые уже успели зарекомендовать себя как грамотные и деятельные директора. Это руководители двух важных для города МУПов – Александр Гурьев и Александр Кузнецов.

Директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев в прошлом году уже участвовал в праймериз на довыборах в Архангельскую городскую Думу и показал высокий результат. Но тогда довыборы были отменены.

Александр Гурьев – коренной архангелогородец. Получил высшее образование в АГТУ по специальности менеджер. Свой трудовой путь начал в «Архангельскавтодоре», работал в одной из компаний «Соломбальского ЦБК». Тогда, будучи заместителем директора, вывел продажи небеленой хвойной целлюлозы на новые рынки на территории стран СНГ, включил в коммерческий оборот два заброшенных объекта недвижимости на территории Северного округа.

Работая в МУП «Горсвет», Александр Гурьев и здесь проявлял свои способности грамотного управленца. Внедрил систему бюджетирования и систему управленческого учета, создал и настроил работу отдела снабжения предприятия. Осуществил модернизацию сетей освещения города и системы светофорного хозяйства города. Парк автотранспорта предприятия обновлен на 50%. Открыл несколько новых видов деятельности предприятия – проектирование, строительство опор двойного назначения, архитектурное освещение зданий. Горожане отмечают заметную разницу в подходе по замене уличного освещения. Если раньше работа проводилась точечно, то сейчас устаревшие столбы меняют комплексно целыми микрорайонами.

Также Александр Евгеньевич занимал пост заместителя главы города по городскому хозяйству и начальника управления муниципальной экономики департамент экономического развития администрации.

В общественной сфере кандидата отличает проактивная позиция. Является помощником председателя Архангельской Городской Думы Валентины Сыровой. Активно сотрудничает и всячески помогает двум подшефным школам - №33, №20. Для школьников Александр Евгеньевич лично проводит профориентационные экскурсии по предприятию, сотрудники предприятия вместе со школьниками озеленили территорию вокруг школ. В этом году по инициативе Александра Гурьева в 33 школе состоялся турнир по флорболу памяти Сергея Малиновского. Александр Гурьев и его команда помогли свести аварийные тополя, заменить заброшенную линию освещения, восстановить покрытие спортивной площадки. Входит в общественный совет Ломоносовского округа. Регулярно помогает совету ветеранов округа проводить праздничные мероприятия. Сам воспитывает двоих детей.

«Считаю, что в составе Архангельской городской Думы должны быть представители инженерных профессий. Специалисты и управленцы, которые обладают техническими знаниями о городском хозяйстве. У нас сформировалась мощная команда под руководством Виктора Зари. Уверен, что наш опыт в электроэнергетике, дорожном строительстве, ЖКХ будет важен для дальнейшего развития города. Мы идем на выборы, зная и понимая конкретные болевые точки округов. В том числе, это понимание сформировалось благодаря моей общественной работе в Ломоносовском округе, постоянному общению с активистами, ветеранскими организациями. Поэтому есть конкретные мероприятия, которые были сделаны в прошлом году, есть понимание, куда двигаться дальше», - добавил Александр Гурьев.

Свою кандидатуру на предварительное голосование заявил и директор МУП «Городское благоустройство» Александр Кузнецов. Документы подает в Архангельскую городскую Думу на 10 избирательный округ.

Он родился в Новодвинске, окончил АГТУ по специальности «Лесоинженерное дело», получил дополнительное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2003 работал учеником слесаря, слесарем-ремонтником на «Новодвинскбуммонтаж», затем менеджером на ООО «СавинЛес», ООО «Двина-Лес». С 2007 по 2018 Александр трудился в МУП «Водоканал», занимая различные технические должности: от слесаря до начальника цеха по перекладке сетей водопровода, канализации и благоустройства.

Сейчас Александр возглавляет одно из главных предприятий по уборке города. В ведении «Городского благоустройства» - содержание и ремонт дренажно-ливневой системы, мостов, объектов благоустройства. Иными словами Александр и его команда отвечают за чистоту, благоустройству общественных территорий и порядок в городе. Глава города Александр Морев отмечает высокий уровень содержания общественных территорий благодаря грамотной работе директора и сотрудников учреждения. Команда Александра оперативно реагирует на заявки и жалобы горожан. Сотрудники службы в ежедневном режиме отогревают дождеприемники, чистят тротуары от снега и льда, вывозят снег, посыпают дорожки песком, устраняют последствия снегопадов.

Александр Кузнецов на территории своего округа занимается общественно полезными делами. Весной помог с организацией и проведением для жителей Октябрьского округа масленицы. МУП участвовал в недавнем автопробеге в честь Дня единения народов Беларуси и России вместе со своей техникой.

«Мы идем командой ЖКХ, мы все из этой сферы с большим опытом работы. Мы знаем все проблемы города не из телевизора, а в реальности. Мы меняем облик города, работаем над тем, чтобы город стал краше, чище и лучше. Мы вышли на другой уровень благоустройства и содержания. Все парки, набережная, прогулочные зоны содержатся только нашим предприятием. Еще год назад этим занимались разные подрядчики – качество уборки хромало. Сейчас МУП будет проводить исследовательскую работу, чего раньше никогда не было. Мы своими силами обследуем и внесем в реестр все ливневые канализации. Таким образом, мы будем видеть всю систему, куда какие стоки попадают и уровень предельно допустимой концентрации запрещенных веществ. Это позволит городу войти в федеральную программу по замене канализации.

Архангельск - первый город, где жители не платят тариф за содержание ливневки, это полностью лежит на нас. Мы первый город, где мосты вошли в программу по БКД, это тоже благодаря запущенной работе по техническому обследованию, проектированию и экспертизе. Наш МУп первый в России участник ФКГС. Мы самостоятельно построили два парка: на пересечении улиц Советских космонавтов и Поморской и на Силикатном. На набережной, на месте старого сожженного причала мы построили деревянный променад, сейчас мы его еще украсим, поставим скамейки, урны. Летом будем преображать нашу самую главную площадь у вечного огня – полностью заменим мощение на гранитное», - поделился планами Александр Кузнецов.



