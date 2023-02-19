Депутаты АОСД оценили качество ремонта музея в Коношском районе

В 2022 году впервые семь муниципальных музеев Архангельской области в Верхнетоемском, Вилегодском, Няндомском, Мезезенском округах, Коношском, Устьянском и Онежском районах были отремонтированы в рамках нацпроекта «Культура». В том числе ремонт музеев предусмотрен народной программой «Единой России».

На эти цели было выделено 28,6 млн рублей. Коношский районный краеведческий музей получил один из самых больших объемов финансирования – 14 млн рублей, в том числе 7,8 млн рублей из областного бюджета.

Результат работы оценили во время рабочей поездки в Коношский район председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева и ее коллега Ирина Фролова. В здании проведен капитальный ремонт: перебрали стены и заменили цокольное перекрытие, инженерные коммуникации, обновили крыльцо главного и запасного входов, утеплили чердачные перекрытия, смонтировали новые фасады, установили новые окна и двери, отремонтировали внутренние помещения.

К открытию музея, которое состоялось 27 декабря 2022 года, был подготовлена экспозиция, которая рассказывает о самолете, разбившемся в июне 1942 года в Коношском районе. Самолёт летел на перебазирование для дальнейшей службы в 35-й минно-торпедный авиационный полк Северного флота, но потерпел крушение. В результате поисковых работ в 2013 году удалось найти место падения, а также узнать серийный номер и марку самолёта. Поисковики смогли поднять и захоронить останки погибшего экипажа, по личным вещам установить имена двух членов экипажа – Владимира Чекановского и Геннадия Вертячих. Работа по установлению имен остальных ведется. Проект «По следам пропавшего самолета» стал победителем конкурса Росмолодежи.

Екатерина Прокопьева познакомилась с экспозицией, на которой представлены части фюзеляжа, приборы, личные вещи членов экипажа.

«Молодцы, что взялись за этот проект и сделали его очень достойно. Вам удалось не только воссоздать историческую правду, сохранить память о погибших летчиках, но и сделать историю ближе и понятнее молодежи», – поблагодарила участников проекта Екатерина Прокопьева.

Председатель областного Собрания обсудила вместе с директором музея Ольгой Хорошиной и главой Коношского района Сергеем Едемским планы ремонта второго здания музейного комплекса и модернизации учреждений культуры.

Екатерина Прокопьева обратила внимание на необходимость расширения экспозиции, рассказывающей о личности и наследии знаменитого земляка, выдающегося геолога, вице-президента РАН и президента Ломоносовского фонда Николая Лаверова. О человеке и учёном такого масштаба должно знать как можно больше жителей и гостей Коношского района, убеждена Екатерина Прокопьева.

Отметим, что в 2022 году помимо Коношского районого музея были обновлены Фоминский сельский дом культуры и центр досуга в Тавреньге. Общий объем финансирования на эти цели составил более 28 миллионов рублей.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в Архангельской области планируется отремонтировать еще три музея: в Котласе, Верхнетоемском округе и площадку постоянной экспозиции «Природа северного края» Архангельского краеведческого музея.