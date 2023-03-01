Ремонт школ в Поморье как новые возможности для детей и педагогов

Работы по капитальному ремонту школ оценила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева (фракция «Единая Россия») в рамках рабочей поездки на юг области.

Капитальный ремонт школы №4 в Коряжме стал одним из самых масштабных городских проектов. Он стартовал в 2021 году и был завершен к осени прошлого года за счет средств программы модернизации школьных систем образования в рамках народной программы «Единой России», областного бюджета и благотворительного фонда «Илим-Гарант».

Напомним, объем финансирования составил более 102 млн рублей, в том числе 63 млн –за счет средств областного бюджета, 27,9 млн рублей.

Построенную более полувека назад школу сейчас не узнать ни снаружи, ни изнутри: стильные цветовые решения, обновленные кабинеты, санузлы и пищеблок. В каждой рекреации установлены фонтанчики с питьевой водой для детей. Отремонтированы фасады, входные группы, заменены инженерные коммуникации.

В рамках программы приобретено современное оборудование, спортивный инвентарь, здание оснащено системой антитеррористической безопасности.

Школа активно занимается экологическим воспитанием учащихся, поэтому в кабинетах физики, химии и биологии появились цифровые лаборатории. Екатерина Прокопьева оценила новое оборудование на уроке химии. Для изучения иностранного языка оснащен современный лингафонный кабинет. По словам педагогов, уроки стали интереснее и для детей, и для наставников.

Парламентарий посетила центр «Точка роста», где дети постигают основы робототехники, конструирования, 3D-моделирования, столярного дела. В этом году школа получила из областного бюджета 1,2 млн рублей на приобретение расходных материалов. Напомним, в 2022 году депутаты областного Собрания приняли соответствующие изменения в областное законодательство для финансирования работы уже действующих «Точек роста».

Екатерина Прокопьева вместе со своим коллегой Игорем Чесноковым побывали в Евдской школе в д.Городищенская Красноборского района. В сентябре 2022 года учебное заведение также приняло детей после капитального ремонта. По словам директора школы Алексея Пятышева, в здании отремонтированы полы, заменены перегородки, приведены в порядок стены и потолки. Изменилось и внутреннее пространство: классы сияют свежей краской, в рекреациях установлены комфортная мягкая мебель, продумана удобная система навигации. Весной запланировано благоустройство пришкольной территории.

Школа также получила современное оборудование, в том числе для оснащения центра естественно-научного профиля «Точка роста»: от цифровых лабораторий, интерактивных панелей до тренажеров по отработке навыков дорожного движения и оказания первой помощи. В Евдской школе открыт центр детских общественных инициатив, где дети могут реализовать собственные творческие проекты.

«До конца 2026 года в Архангельской области планируется капитально отремонтировать около ста школ, 20 из них в этом году. Для нас очень важно, чтобы результатом программы стали не просто отремонтированные стены, а новые возможности для детей и педагогов. Мы увидели, что школьники вместе с наставниками реализуют новые проекты, занимаются изучением информационных технологий, а занятия с новым оборудованием становятся более познавательными и интересными», – отметила Екатерина Прокопьева.

Вместе с тем парламентарий обратила внимание на высокую нагрузку учителей. Многие из них из-за нехватки кадров работают на две ставки. Кадровую ситуацию в сфере депутаты обсудят на Координационном совете представительных органов муниципальных образований в Красноборском районе.



