В Архангельской области заявились первые кандидаты в депутаты

Решение бороться за депутатские мандаты принимают не только опытные архангельские политики, но и новички.

Среди дебютантов в предварительном голосовании – заведующая Архангельским детским садом №186 «Веснушка» Елена Ануфриева. В сфере образования Елена работает уже 21 год, а детский сад – один из крупнейших в Поморье. Здесь используют самые современные технологии для развития детей с раннего возраста.

Проект Елены «Детский сад для всех и каждого» по организации инклюзивного образования признан на всероссийском уровне, детский сад стал победителем в номинации «Работа с родителями» в конкурсе «Лучшая инклюзивная школа-2022», вошел в 20 лучших инклюзивных дошкольных учреждений России.

Елена – секретарь первичного отделения городского отделения «Единой России», руководит женсоветом округа Майская горка. Благодаря ей в округе сформировался «костяк» активных жительниц округа.

Под ее руководством в Майской горке проходят благотворительная акция «Забота» по сбору помощи для подопечных Комплексного центра социального обслуживания. Ко дню отца Женсовет провел спортивное соревнование для пап из многодетных семей, а для многодетных мам – вечеринку с мастер-классами и росписью козуль, которые потом отправили для военнослужащих, участвующих в СВО.

К Новому Году Елена Ануфриева и ее команда поздравили более 300 жителей с праздником, проведя новогодние мероприятия во дворах округа. Женщины собирают гуманитарную помощь бойцам, находящимся на передовой.

«Более 20 лет я работаю в системе образования, поэтому не понаслышке знаю проблемы социальной сферы. Например, в округе Майская горка сейчас активно строятся детские сады и школы. Благодаря этому юные жители округа получают возможность учиться в самых современных учебных заведениях, оборудованных по последнему слову техники.

Но вместе с тем, в нашем городе большинство школ и детских садов построены более 30 лет назад, которым требуется текущий и капитальный ремонт. Очень хочется, чтобы они также обновлялись, и становились ещё более красивыми, тёплыми и уютными.

В данном случае партия «Единая Россия» это политическая сила, которая не на словах, а на деле решает многие социальные проблемы. Именно поэтому я решила принять участие в предварительном голосовании «Единой России», чтобы стать частью единой команды, и вместе решать наболевшие проблемы в социальной сфере», - отметила Елена Ануфриева.

Документы для участия в предварительном голосовании также подал действующий депутат Архангельского областного Собрания от фракции «Единая Россия» Александр Дятлов. В региональном парламенте он представляет интересы жителей Северодвинского округа Заозерный, а также предприятий лесной отрасли, возглавляя комитет по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии. Александр Дятлов - политик с большим опытом, избирался депутатом четыре созыва.

Александр Владимирович окончил Архангельское мореходное училище и Российскую экономическую академию им. Плеханова. Работал помощником президента в торгово-промышленном ЗАО «Спортпром», заместителем генерального директора по перспективному развитию производства ОАО «Судоремонтный завод «Красная Кузница», генеральным директором ОАО «Архангельский речной порт».

Награжден Почетной грамотой Совета Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад в совершенствование законодательства, формирование и реализацию социальной политики Архангельской области, а также медалью «Патриот России».

Жизнь депутата неразрывно связано со спортом. Александр Дятлов возглавляет региональную Федерацию бокса, а также на протяжении 15 лет регулярно занимается йогой. Воспитывает 4 детей.

«У нас сейчас масса проектов, которые мы реализуем в округе Заозёрный г. Северодвинска. Несколько лет назад, жители округа обращали особое внимание на восстановление бассейнов в образовательных учреждениях. На сегодняшний день эту задачу мы выполнили, и сейчас переходим к восстановлению актовых залов, занимаемся дошкольными учреждениями.

Также немаловажным вопросом, который постоянно находится в повестке, является снижение количества так называемых «наливаек». На региональном уровне мы приняли закон, который устанавливает минимальное количество квадратных метров площади залов обслуживания. Но проблема на этом целиком не решилась, поэтому сейчас выходим с инициативой на федеральном уровне предоставить субъектам РФ право устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в таких заведениях.

Помимо этого, у нас в округе остаётся ещё много вопросов, которые необходимо решить. Люди на нас надеются, и поэтому я подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», чтобы завершить начатые проекты, а также продолжать решать текущие проблемы», - отметил Александр Дятлов.

Побороться за возможность выдвинуться от «Единой России» решила и Екатерина Поздеева. В недавнем прошлом – депутат Архангельского областного Собрание, председатель комитета по молодёжной политике и спорту. Представляла округ «Заозерный» Северодвинска.

Екатерина Николаевна окончила Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по специальности - социология. Свой путь в большую политику она начала ещё в 10-м классе, когда была одним из создателей организации «Молодежное единство» в Виноградовском районе.

Она занимала должность заместителя председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ. Была заместителем секретаря регионального отделения «Единой России».

Екатерина Поздеева будучи депутатом работала над рядом новаторских законов для области и для России в целом. Например, закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних впервые появился в Архангельской области. В результате был принят и распространен на всю страну. Закон о миссионерской деятельности также был принят в регионе, после чего был учтен в федеральном законодательстве.

Сейчас Екатерина работает директором департамента в Группе компаний «УЛК» - одном из крупнейших в России лесных холдингов, реализующих множество социальных проектов. Именно Группу компаний УЛК недавно посетил Президент России Владимир Путин, по достоинству оценив весь масштаб предприятия.

Округ Екатерина Николаевна тоже не забывает, продолжает общественную работу в качестве помощника Александра Дятлова в Заозерном.

«Мы давно работаем в команде с Александром Дятловым, и реализуем множество совместных проектов, начиная от проведения общественных мероприятий до строительства и ремонта социальных и спортивных объектов, о которых говорят жители округа Заозёрный.

Одной из ключевых проблем округа является обращение с коммунальными отходами. У наших жителей сейчас назрела потребность в реализации проекта по раздельному сбору отходов и сейчас мы по наказам жителей активно работаем в этом направлении. Совместно с Александром Владимировичем и администрацией Северодвинска прорабатываем вопрос об установке таких контейнеров. Также жители округа обращают внимание на недостаточное озеленение округа. Это одно из направлений, которое необходимо будет реализовать в ближайшее время», - рассказала Екатерина Поздеева.

Чтобы получить поддержку «Единой России», будущие кандидаты обязаны пройти процедуру предварительного голосования, которая стартовала 6 марта. Праймериз – это процедура определения наиболее успешных и сильных кандидатов для выдвижения на основные выборы.

Агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая. Регистрация избирателей будет проходить на сайте pg.er.ru с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Отдать свой голос за кандидатов избиратели смогут с 22 по 28 мая 2023 года.

Напомним, что в сентябре, в Единый день голосования, в Поморье состоятся выборы депутатов областного Собрания, Архангельской городской Думы, ряда районных собраний и муниципальных образований. В общей сложности, северянам предстоит избрать 152 депутата разных уровней.



