В Архангельской области наградили лучших воспитателей дошколят

На форуме работников дошкольного образования наградили лучших. Одним из организаторов форума выступает «Единая Россия». Форум проходит в рамках партпроекта «Новая школа».
В течение двух дней руководители и воспитатели детских садов со всех районов Архангельской области будут делиться своими лучшими практиками по работе с детьми, обсудят современные методики образования и воспитания. На форуме перед участниками выступят эксперты отрасли, а на второй день пройдет выставка-конкурс.
В современном мире воспитатель - многогранная профессия. Это духовно-нравственный, творческий, социально-активный, интеллектуально развитый специалист. Детский сад – это место, куда «маленький человек» впервые попадает в социум, где закладываются первые основы образования. Новое тысячелетие предъявляет к педагогу серьезные требования.
Начальник отдела общего образования министерства образования Архангельской области Анна Микерова рассказала о современных тенденциях в дошкольном образовании. Это сопровождение инклюзивного образования. По работе с такими детьми будут выработаны специальные программы. В приоритете на ближайшее время формирование функциональной грамотности, которая активно вводится в школах. Иными словами, это умение применять полученные знания в жизни. Сюда входит финансовая, компьютерная, юридическая, грамотность в вопросах здоровья, семейно-бытовых вопросах и т.д. О недостатке такого подхода, оторванности полученных знаний от жизни много говорили в последнее десятилетие.
«Внедрение такого подхода позволит России войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Работа запланирована и с родителями детей в вопросах образования и воспитания. Внимание будет уделено развитию компетенций педагогов и созданию профессионального стандарта педагога. Большинство задач запланировано на 2023 год, который объявлен годом педагога и наставника. Надеюсь, форум станет для вас площадкой обмена опытом, лучшими, смелыми идеями, местом для поиска лучших практик для работы с дошколятами. Не стоит забывать, что детский сад – это не место для подготовки к школе, это пространство проживания детства», - напутствовала Анна Микерова.
Лучших директоров и воспитателей дошкольных учреждений, победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России» наградил руководитель регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов.
«Этот форум проводится уже пятый раз. И каждый раз он подтверждает свою значимость. Крайне важно, что ту информацию, которую вы здесь получите, вы сможете применить на практике для улучшения воспитания наших детей. А наши дети – это наше будущее», - выступил Иван Воронцов.
В конкурсе приняло участие около 20 человек, из которых экспертная комиссия отобрала шесть лучших участников. Им предстоит побороться за звание лучшего воспитателя с претендентами со всей России. Это Татьяна Костина из Котласа, воспитатели из Северодвинска: Марта Буковская, Юлия Емельянова, победители из Архангельска: Надежда Куликова, Светлана Мальцева и Татьяна Андреева из Новодвинска.
Координатор парт проекта «Новая школа», председатель совета реготделения «Воспитатели России» Ольга Виткова ежегодно проводит конкурс видеороликов под названием «Окрыленные детством». Темой для роликов этого года стало ознакомление дошкольников с культурой и искусством Архангельского Севера. Победители получили не только благодарности, но и подарочные сертификаты для покупки развивающих игр и книг для педагогов.
В номинации «Изучаем, ценим, сохраняем» победителем стал детский сад Подюжской школы им. В.А. Абрамова. В номинации «Родное место славится…» первое место занял коллектив воспитателей детского сада «Радуга» Новодвинска. Жюри присудило первое место детскому саду № 117 «Веселые звоночки Архангельска в номинации «Мы край наш Северный поем».
От имени областного Собрания депутатов, фракции «Единая Россия» участников форума поздравил руководитель фракции Иван Новиков.
«Ваша работа бесценна и стратегически важна для всего общества. Вы воспитываете новое поколение россиян. В свою очередь мы стараемся обеспечить вам достойные условия работы. Индексация зарплат, строительство новых детских садов и их доступность, повышение качества образования. Только за последнее время построено 20 новых детских садов», - добавил Иван Новиков.
Одна из участниц форума - заведующая детского сада №186, а так же член партии Елена Ануфриева. Её детский сад стал лучшим инклюзивным детским садом в области и победителем конкурса «Лучший инклюзивный детский сад Российской федерации». На форуме Елена представляет свой проект «Детский сад для всех и каждого» по работе с детьми с ограничениями здоровья.
«Наша главная идея, чтобы обучение нормотепичных детей и с особенностями развития происходило не рядом, а вместе. Ждем, что инклюзивному образованию сейчас будет уделяться особое внимание. Сейчас у нас есть отдельные и общие группы. Это приносит свои плоды. Во-первых, родители высоко оценивают нашу работу. Во-вторых, это положительно сказывается на развитии детей. Больше 80% идут в общеразвивающие классы в школах. Дети учатся толерантному поведению к детям с особенностями», - рассказала Елена.
Помимо партии организаторами форума является министерство образования Архангельской области, институт открытого образования, региональное отделение «Воспитатели России», Архангельский педагогический колледж.