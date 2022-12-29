Елена Вторыгина в рабочей поездке по районам Поморья

В программе общение с главами муниципалитетов, с жителями дальних деревень, посещение строящихся соцобъектов, встречи с членами «Единой России» и активистами.

В Пинежском районе депутат встретилась с жителями Суры, Городецка и Шуйги. Вместе с коллегами из областного Собрания Сергеем Эммануиловым, Андреем Малышевым и Секретарем местного отделения «Единой России», главой района Александром Чечулиным ответили на волнующие граждан вопросы. В частности жителей волнуют проблемы в здравоохранении и обеспечении деревень почтовой связью.

В Суре в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения уже начали строительство новой амбулатории. Договор на ее строительство был заключен летом и бригады уже приступили к работам. В новой амбулатории будет и двухкомнатная квартира для врача, и просторные кабинеты для оказания медицинских услуг пациентам.

Жители жаловались на старое отделение почтовой связи в Шуйге, и что в Городецке почтальон ушел в декретный отпуск и ему никак не могут подыскать замену. Елена Вторыгина взяла вопрос на контроль и будет его решать совместно с правительством области и региональным министерством связи.

Кроме того, для полноценного развития территории у местных жителей есть запрос на строительство понтонного моста. В этом направлении уже ведутся подготовительные работы - дороги передаются на региональный уровень, чтобы можно было принимать участие в региональных и федеральных программах развития дорожной сети. Население деревень волнует и качество мобильной связи. Местные власти уже прорабатывают решение с региональным Министерством связи и цифрового развития. Этот вопрос депутат также взяла на контроль.

Парламентарий посетила новые ФАПы, школу в Карпогорах, Марфин дом в Ёркино. Здесь местные активисты ТОСа выиграли грант Фонда Тимченко, развивают территорию, туризм, сохраняют народные промыслы.

Капремонт школы в Карпогорах продолжается. Обновление школ - главный приоритет народной программы «Единой России». Полностью завершить работы планируется к концу августа. Уже отремонтирован спортзал и столовая. В кабинетах застелены линолеумом полы и окрашены стены. Продолжаются работы по утеплению и облицовке фасада здания.

Однако открытым остаётся вопрос по строительству нового здания начальной школы. Здесь обучаются 285 учеников начальных классов, но из-за капремонта здания старшей школы сюда перевели ребят 5-11 классов. Детям приходится учиться в две смены.

«Обсудим возможности поиска средств на капремонт действующего здания начальной школы или строительство нового в рамках федеральных программ с региональным правительством. Это станет своеобразным завершением цикла обновления образовательных учреждений в Карпогорах - здесь уже построен новый детский сад и летом завершится капремонт средней школы», - отметила Елена Вторыгина.

Депутаты посетили Карпогорскую ЦРБ. Развитие первичной медицины в муниципальных образованиях - важнейший приоритет народной программы «Единой России». В отдаленных территориях нужно строить ФАПы и укомплектовывать их медицинскими кадрами.

«Мы уже видели пример в Русковере и Кушкопале, что в новые ФАПы специалисты с удовольствием приезжают работать, поэтому решению этого вопроса нужно уделять большое внимание. Здесь нам помогут профильные федеральные и региональные программы. Проработаем этот вопрос, - отметила Елена Вторыгина.

Здесь не хватает машины скорой помощи. Переговорив с министром здравоохранения Александром Герштанским, проблема была решена - в первом квартале текущего года машина будет поставлена. Ожидается поставка нового рентгеновского аппарата для флюорографии.

В Суре депутаты возложили цветы к памятной доске Дмитрия Юрьевича Трифонова - героя СВО, который трагически погиб, летом прошлого года.

Елена Вторыгина в Карпогорах провела встречу с женским сообществом Пинежья. Женщины, проживающие в малых территориях, предложили меры поддержки сельских женщин, которые необходимо включить в Национальную стратегию в интересах женщин до 2030 года.

Здесь же депутаты встретились с ветеранскими организациями, депутатами района, членами Пинежского отделения партии. Обсудили стратегию развития Пинежья, на какие сферы и объекты нужно обратить особое внимание.

«Пинежский район - участник национальных проектов, в рамках которых мы капитально ремонтируем школы и дома культуры, создаём спортивные объекты, центры дополнительного образования, ремонтируем коммунальные системы и автомобильные дороги и благоустраиваем территории населённых пунктов. У нас точно есть все, чтобы жизнь людей становилась лучше. Здесь важно работать вместе. Консолидация - залог успеха», - отметил Александр Чечулин.