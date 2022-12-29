Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Елена Вторыгина в рабочей поездке по районам Поморья

В программе  общение с главами муниципалитетов, с  жителями дальних деревень, посещение строящихся соцобъектов, встречи с членами «Единой России» и активистами.

В Пинежском районе депутат встретилась с жителями Суры, Городецка и Шуйги. Вместе с коллегами из областного Собрания Сергеем Эммануиловым, Андреем Малышевым и Секретарем местного отделения «Единой России», главой района Александром Чечулиным ответили на волнующие граждан вопросы. В частности жителей волнуют проблемы в здравоохранении и обеспечении деревень почтовой связью.

В Суре в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения уже начали строительство новой амбулатории. Договор на ее строительство был заключен летом и бригады уже приступили к работам. В новой амбулатории будет и двухкомнатная квартира для врача, и просторные кабинеты для оказания медицинских услуг пациентам. 

Жители жаловались на старое отделение почтовой связи в Шуйге, и что в Городецке почтальон ушел в декретный отпуск и ему никак не могут подыскать замену. Елена Вторыгина взяла вопрос на контроль и будет его решать совместно с правительством области и региональным министерством связи.

Кроме того, для полноценного развития территории у местных жителей есть запрос на строительство понтонного моста. В этом направлении уже ведутся подготовительные работы - дороги передаются на региональный уровень, чтобы можно было принимать участие в региональных и федеральных программах развития дорожной сети. Население деревень волнует и качество мобильной связи. Местные власти уже прорабатывают решение с региональным Министерством связи и цифрового развития. Этот вопрос депутат также взяла на контроль.

Парламентарий посетила новые ФАПы, школу в Карпогорах, Марфин дом в Ёркино. Здесь местные активисты ТОСа выиграли грант Фонда Тимченко, развивают территорию, туризм, сохраняют народные промыслы.

Капремонт школы в Карпогорах продолжается. Обновление школ - главный приоритет народной программы «Единой России». Полностью завершить работы планируется к концу августа. Уже отремонтирован спортзал и столовая. В кабинетах застелены линолеумом полы и окрашены стены. Продолжаются работы по утеплению и облицовке фасада здания. 

Однако открытым остаётся вопрос по строительству нового здания начальной школы. Здесь обучаются 285 учеников начальных классов, но из-за капремонта здания старшей школы сюда перевели ребят 5-11 классов. Детям приходится учиться в две смены.

«Обсудим возможности поиска средств на капремонт действующего здания начальной школы или строительство нового в рамках федеральных программ с региональным правительством. Это станет своеобразным завершением цикла обновления образовательных учреждений в Карпогорах - здесь уже построен новый детский сад и летом завершится капремонт средней школы», - отметила Елена Вторыгина.

Депутаты посетили Карпогорскую ЦРБ. Развитие первичной медицины в муниципальных образованиях - важнейший приоритет народной программы «Единой России». В отдаленных территориях нужно строить ФАПы и укомплектовывать их медицинскими кадрами.

«Мы уже видели пример в Русковере и Кушкопале, что в новые ФАПы специалисты с удовольствием приезжают работать, поэтому решению этого вопроса нужно уделять большое внимание. Здесь нам помогут профильные федеральные и региональные программы. Проработаем этот вопрос, - отметила Елена Вторыгина.

Здесь не хватает машины скорой помощи. Переговорив с министром здравоохранения Александром Герштанским, проблема была решена - в первом квартале текущего года машина будет поставлена. Ожидается поставка нового рентгеновского аппарата для флюорографии. 

В Суре депутаты возложили цветы к памятной доске Дмитрия Юрьевича Трифонова - героя СВО, который трагически погиб, летом прошлого года.

Елена Вторыгина в Карпогорах провела встречу с женским сообществом Пинежья. Женщины, проживающие в малых территориях, предложили меры поддержки сельских женщин, которые необходимо включить в Национальную стратегию в интересах женщин до 2030 года.

Здесь же депутаты встретились с ветеранскими организациями, депутатами района, членами Пинежского отделения партии. Обсудили стратегию развития Пинежья, на какие сферы и объекты нужно обратить особое внимание.

«Пинежский район - участник национальных проектов, в рамках которых мы капитально ремонтируем школы и дома культуры, создаём спортивные объекты, центры дополнительного образования, ремонтируем коммунальные системы и автомобильные дороги и благоустраиваем территории населённых пунктов. У нас точно есть все, чтобы жизнь людей становилась лучше. Здесь важно работать вместе. Консолидация - залог успеха», - отметил Александр Чечулин.

 

31 январь 16:03 | : Политика

Главные новости


На фронте без перемен. Бахмут. Советская власть в США. И другие вести из Северной Области
В начале славных дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20