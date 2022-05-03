Как правильно оформить ипотеку разъяснят в архангельском Центре поддержки и защиты граждан «Единой России»

Одним из приоритетных задач Центра является оказание бесплатной юридической помощи жителям Архангельской области.
Так, за консультацией по правовым вопросам обратилась архангелогородка. Она просила разъяснить порядок раздела между супругами совместного имущества. В частности – квартиры, находящейся в ипотеке.
«Ипотеку, оформленную в браке, разделить действительно непросто. Нужно поделить и саму квартиру, и кредитные выплаты, удовлетворить противоречащие друг другу интересы бывших супругов и банка. Развод между супругами не отменяет их обязанностей перед банком - они все равно должны отвечать по общим кредитным обязательствам», - рассказала юрист исполкома регионального отделения «Единой России» Нарине Асоян.
Она добавила, что банки со своей стороны всегда подстраховываются: в таких сделках супруги оформляются либо созаемщиками, либо один них выступает поручителем. Претензии при неисполнении банк вправе предъявить к любому из супругов, проходящих по сделке (так называемая солидарная ответственность).
В итоге банк сам решает, к кому именно из супругов предъявить претензии в случае невыплат, в соответствии со ст. 45 СК РФ и ст. 322 ГК РФ.
Все выплаты по ипотечному кредиту во время брака - общесемейные, и неважно, какой был личный вклад или доход в это время у каждого супруга. При разделе ипотечных обязательств каждый супруг имеет право требовать:
- либо половину уплаченных по кредиту денежных средств,
- либо половину самого жилья, которое находится в залоге у банка, пока долг не выплачен полностью.
«Разделить долг по ипотечному кредиту, изменяя договорные условия, без согласия банка невозможно, и супругам придется договариваться с банком о возможных вариантах. Это работает и в случае раздела долгов в суде, но тогда к суду при разделе ипотечного кредита привлекается банк в качестве третьего лица», – пояснила Нарине Асоян.
В дистанционном формате в Центр также обратился за помощью пенсионер. По информации заявителя, судебный пристав наложил арест на деньги, находящиеся на его счете в силу имеющихся у него задолженностей. Заявитель пожаловался, что не имеет возможности распоряжаться собственными средствами, и лишен средств к существованию.
Нарине Асоян оперативно отреагировала на данное обращение. Юрист созвонилась с судебными приставами, и объяснила сложившуюся ситуацию. В результате, арест судебным приставом был снят со счёта заявителя – должника. И теперь гражданин имеет возможности распоряжаться своими средствами.