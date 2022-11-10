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Алексей Белый разъясняет: что делать, если вы наткнулись на фейк

13 января в России отмечается День российской печати. Руководитель проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый, рассказал о главном смысле знакового праздника и, что делать северянам, если они наткнулись на фейк.

- Эта историческая дата объединяет всех тех, кто работает в области печатных СМИ, кто формирует информационную повестку и помогает гражданам ориентироваться в происходящих событиях. Сегодня в век высоких технологий печатное слово по-прежнему остается надежным инструментом информирования людей. Творческий труд журналистов периодических изданий востребован в любое время, ведь от их профессионализма зависит доверие читателей.

Многие представители журналистского сообщества ответственно подходят к выполнению поставленных задач, придерживаются достоверных фактов, понимая, что от их добросовестности зависит формирование верных нравственных посылов в обществе.

В последнее время мы столкнулись с беспрецедентной информационной войной против нашей страны.

Распространяется бесконечное количество фейков о России и спецоперации российской армии на Украине. Все это делает профессиональная команда диджитал специалистов.

В создании, распространении и продвижении фейков с помощью рекламы участвует как минимум 1,5 тысячи специалистов разного уровня.

Только за 6 дней информационной кампании с фейками и дезинформацией против России (в связи со спецоперацией на Донбассе) организатор потратил порядка 77 млн $. 

 В связи с этим:
 - проверяйте всю информацию, поступающую на ваш смартфон, в официальных источниках.
 Работает официальный государственный портал «объясняем.рф», где разоблачаются фейки.

Благодарю вас всех за активную гражданскую позицию, вашу искренность, ваше неравнодушие. 

 От всей души поздравляю всех сотрудников печатных и электронных изданий, полиграфической отрасли с профессиональным праздником! Спасибо за вашу работу, которая помогает гражданам ориентироваться в происходящем и делать правильные выводы. Желаю вам здоровья, творческих успехов и всего самого доброго!

 

13 январь 13:26 | : Политика

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