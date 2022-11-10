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"Единая Россия" поможет отпраздновать Год экологии в Поморье

На прием к руководителю фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Ивану Воронцову обратились главный редактор экологического сообщества «Экология Поморья» Надежда Лыжникова и директор Экологического консалтингового центра Людмила Шошина. Они обратились с предложением провести серию информационно-просветительских мероприятий в Архангельске. Организации совместно подготовили предварительный план, куда, в том числе, войдут фотовыставки о природе и красоте северного края. Иван Воронцов поддержал предложения активистов. 

«Договорились о взаимной помощи, например, совместных субботниках в рамках партпроекта «Чистая страна» с экокадетами, обучающимися на базе школы № 68», - рассказал он.

Депутат рассказал, что в связи с объявлением года экологии нас ожидает множество мероприятий экологической направленности от акций, конкурсов, образовательных семинаров и форумов, до благоустройства и уборок территорий.

«Единая Россия» всецело поддерживает экологическое движение. Мы проводим свои и совместные акции с партнерами, правительством, экологическими организациями. Второй год наш актив выходит на уборку берегов Северной Двины, каждый год участвуем в ликвидации несанкционированных свалок в районах. В прошлом году мы поддержали проект первого в своем роде экологического фестиваля, который собрал порядка 200 людей, где в течение 2 дней внедряли экопривычки, участвовали в мастер классах. Фестиваль показал огромную заинтересованность населения и получил положительный отклик от людей. В год экологии продолжим поддерживать подобные инициативы», - дополнил Иван Воронцов.   

Напомним, что по инициативе Секретаря регионального отделения партии, губернатора Александра Цыбульского, принятом на расширенном заседании регионального политсовета, 2023 год объявлен Годом экологии. Основная задача – привлечь внимание жителей региона к вопросам экологии, экологического просвещения, правильного обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности Поморья, охраны окружающей среды, сбережения биоресурсов и биоразнообразия.

13 январь 11:09 | : Политика

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